HORÓSCOPO, 31/7: Você vai precisar de paciência extra logo cedo

ÁRIES

Você vai precisar de paciência extra logo cedo para não sair por aí falando tudo o que pensa, sem nenhum filtro. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e dá pra aproveitar para trocar ideias e até abrir novas portas. No amor, mantenha o astral leve. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 16, 43

TOURO

As finanças serão o grande destaque do dia, mas misturar amizade e dinheiro pode ser a maior cilada, viu? A boa notícia é que há chance oficial de encher o bolso, por isso, pode ser interessante se concentrar no serviço de rotina. No amor, pegue leve com o ciúme! Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 44, 53, 42

GÊMEOS

Você vai contar com vibes maravilhosas dos astros para sair da rotina, tentar algo diferente ou colocar as suas habilidades em prática. A comunicação também segue em alta e você pode usar a conversa para conquistar seus objetivos! O amor fica mais leve. Cor: AMARELO Palpites: 10, 16, 27

CÂNCER

A Lua segue infernizando seu astral, e reserva alguns desafios. Estudos e os planos para uma viagem talvez precisem de ajustes e atenção extra. Vale seguir sua intuição para uma boa oportunidade de ganhar dinheiro extra. No amor, curta no sossego. Cor: PRETO Palpites: 31, 23, 40

LEÃO

Você tem tudo para fechar o mês correndo atrás de sonhos que parecem um pouco descolados da realidade, então é melhor ter cuidado! Ainda bem que o astral melhora rapidinho e os amigos estarão ao seu lado para o que precisar. O amor segue protegido. Cor: BRANCO Palpites: 52, 47, 43

VIRGEM

Você começa o dia com mais ambição, mas pode se envolver em atritos com pessoas próximas se não pegar mais leve nas críticas. Ótimo dia para mostrar serviço e causar boa impressão, mas sem sair por aí contando as suas ideias para qualquer um. No amor, cuidado com as cobranças. Cor: ROSA Palpites: 38, 20, 25

LIBRA

Seu lado sociável segue em alta! Mas, antes de curtir, talvez seja preciso um pouco mais de foco nas tarefas… Mas o clima melhora ao longo do dia, e podem surgir oportunidades para espantar a mesmice. Seu jeito alegre vai deixar o amor ainda melhor. Cor: VERMELHO Palpites: 54, 27, 16

ESCORPIÃO

O dia começa um pouco tenso. Vale refletir sobre algumas coisas e encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida. Aproveite para se desapegar, inclusive de relacionamentos que não contribuem para você. No amor, o desejo pega fogo! Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 41, 32

SAGITÁRIO

O dia começa um pouco tenso, mas ainda bem que o astral melhora rapidinho e os relacionamentos recebem as melhores vibes! Planos para viagem ou contato com alguém de fora conta com a proteção das estrelas. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 18, 57

CAPRICÓRNIO

O seu foco segue voltado para os assuntos profissionais nesta quarta, Caprica, mas manter a atenção nas tarefas pode ser um desafio. E a saúde também precisa de alguns cuidados, viu? O amor pode surpreender. Cor: BRANCO Palpites: 47, 38, 54

AQUÁRIO

As finanças precisam de um cuidado extra, porque a chance de exagerar nos gastos é real! Ainda bem que a sorte deve sorrir, e as estrelas vão enviar ótimas vibes para a vida profissional. O seu carisma segue a mil por hora no amor. Cor: AZUL Palpites: 16, 47, 34

PEIXES

A relação com a família pede mais de paciência. Não vale a pena bater o pé e, se usar a diplomacia, fica mais fácil manter a paz em casa. Lembranças do passado podem surgir quando menos se espera e despertar saudades. O amor segue bem. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 40, 22, 05