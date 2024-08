RESUMO DAS NOVELAS, 31/7: Paulo diz para Anna que vai levá-la de volta para o Rosa dos Ventos, em A Caverna Encantada

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Angela avisa Eddy que se ele realmente gostou de Oscar não deveria perder a oportunidade de conhecê-lo, Samanta não hesita em humilhar Adela e Angela conta diante de seus colegas que foi vítima de uma rede de tráfico de escravos brancos. Clarita questiona Adela se ela realmente sente algo por Dom Gerardo, mas ela não sabe o que responder. Angela e Nélida conseguem reunir Eddie e Oscar e Cândida volta à vida de Álvaro e garante que não parou de pensar nele. Alma surpreende Angela ao zombar que ela não conseguiu impedir seu casamento com Leonardo e não hesita em ameaçá-la se ela contar a verdade, então Angela não aguenta mais a humilhação e lhe dá um tapa.

(20h45) A Caverna Encantada

Paulo diz para Anna que vai levá-la de volta para o Rosa dos Ventos. Gabriel declara a Pilar que ela deve aceitá-lo como professor. Antes de entrar no colégio, Paulo compra balas na Lolipopus e o vendedor Thomas conta a história do Goma Behr para a menina. Norma dá um demérito para Lavínia. Anna se despede oficialmente do pai e pede para ele não demorar para voltar. Paulo retorna a Januária e encontra Mateus, partindo para a missão em busca dos sobreviventes nas cavernas de Peruaçu. Pê de Peste joga balas da Lolipopus no chão e Norma cai, fraturando o pé. Lavínia faz de tudo para agradar Norma e diz que vai encontrar o responsável pela sabotagem. Na caverna, Mateus desmaia e bate a cabeça em uma pedra. Lavínia percebe que Anna tem as mesmas balas da Lolipopus nas quais Norma escorregou. Mateus acorda e acredita que está com a mesma doença que Dona Clélia

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Leandro e Hélio relembram da infância, decidem esquecer o passado e resgatam a amizade. Vera comenta com Bernardo que finalmente consegue entender Mariana e se sente culpada pela prisão dela; Bernardo a acalma e diz que tudo foi um mal-entendido. No hospital, Leandro conta para Bernardo que fez as pazes com Hélio, emocionando o filho. Pórcia comenta com Bassânio que prometeu à mãe, antes de falecer, que cuidaria do pai. Bassânio diz que eles precisam ajudar Fausto.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Diante de Ló embriagado, Palith encoraja Tamires a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas. O rei Abimeleque tem um sonho. Adália faz um pacto com Agar. Agar se espanta com as palavras de Ismael.

REDE GLOBO

(18h15) No Rancho Fundo

Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel. Deodora pede a Ariosto para comprar o imóvel do botequim de Caridade. Blandina sonda Quinota sobre sua relação com Artur. Ariosto cobra resultados de Artur na exploração da Gruta Azul. Blandina descobre que Quinota comandará os negócios do Rancho Fundo e pede para trabalhar com a cunhada. Corina Castello tenta fechar negócios com Tia Salete. Zé Beltino foge de Blandina. Artur pergunta a Quinota se ela quer terminar com ele.



(19h15) Família é Tudo

Chicão e Andrômeda namoram. Vênus descobre que o boletim de ocorrência foi registado próximo à data do incidente com o bondinho. Hans chantageia Gina. Catarina aparece no restaurante da Galeria, e Electra e Plutão a hostilizam. Chicão lembra-se da conversa com Lulu e termina com Andrômeda. Elisa não deixa Renzo alterar o roteiro do comercial que fará com Lupita. Brenda incentiva Maya a ficar com Tom. Léo se preocupa ao saber que Vênus avançou na investigação sobre a morte do pai. Luca entrega o vídeo das câmeras de segurança do dia de seu ataque para um novo perito. Júpiter pede ajuda a Marieta para esquecer Lupita. Vênus questiona Marieta sobre Joana Bastos. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Electra confronta Jéssica. Hans manda Mila sabotar a comida do restaurante dos primos.

(20h35) Renascer

Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona Patroa se veste de Jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra. Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rachid está de volta