RESUMO DAS NOVELAS, 01/08: Amigos produzem vídeo para as famílias Campos e Monteiro em "A Infância de Romeu e Julieta"

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta tenta convencer Gerardo a se dar uma chance, mas ele recusa e mostra sua rejeição. Samanta dorme com Vidal e ele lhe dá informações valiosas sobre Adela Félix encontra Luz beijando Pablo e a ataca. Álvaro entra no quarto de Clarita e a encontra beijando Darío, então ele imediatamente o ataca, mas Clarita confessa seus sentimentos, Ángela descobre que sua mãe é uma assassina e Samanta a chantageia entregando-a às autoridades caso ela se recuse a sair da cidade. Álvaro informa a Clarita que já começou a procurar escolas para ela estudar no exterior, Ángela se despede de Leonardo e Eddie se arrisca com Oscar.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma manda Pilar punir Anna, mas Pilar quer provar que Anna é inocente. Norma presenteia Lavínia com o livro "norminhas" e a manda anotar tudo o que ver de errado no colégio. Manu comenta com Anna e amigas que no dia anterior, o Pê de Peste pegou as balas dela e acredita que ele seja o responsável por ferir a Norma; Isadora convoca Shirley e Wanda para ajudar na investigação. Betina fala para sua prima Pilar que achou Gabriel bonito. Felipe e Rui comentam que se livraram do demérito. As detetives Shirley e Wanda procuram pistas pelo Colégio Rosa do Vento que comprovem a inocência de Anna no acidente de Norma. Pilar diz a Dalete que é injusto a diretora Norma culpar Anna e que não vai castigar a menina, mesmo que tenha que perder o emprego; Manu, Isadora, Nina e Anna escutam a conversa. Na caverna, Paulo tenta se comunicar com o mundo externo enquanto cuida do ferimento de Mateus. Na calada da noite, Anna e Manu fogem do colégio.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Amigos e moradores de Castanheiras produzem um vídeo de carinho e solidariedade para as famílias Campos e Monteiro. Trapaça confessa à mãe que sente a falta dela; a mãe perde perdão e promete ser mais presente. Lívia chora nos braços de Telma, temendo pelo destino de Julieta. Amigos visitam Romeu e Julieta, que estão em coma, no hospital. Alex e Karen entram no quarto de Fausto e pedem que ele fique longe de Romeu e Julieta; Fausto alega que não queria machucá-los e pede perdão.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sara se emociona com a decisão do rei Abimeleque. Meses depois, Sara entra em trabalho de parto. Abraão apresenta o bebê Isaque a todos no acampamento. Ismael demonstra sua maldade.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo. Zefa Leonel revisita o passado em confissão a Padre Zezo. Deodora informa a Caridade que comprou o imóvel onde funciona seu botequim e avisa que reajustará o aluguel. Tia Salete é carinhosa com Margaridinha. Emi e Dracena questionam os planos de Corina para explorar Tia Salete. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que teme perder Margaridinha e Tia Salete. Artur e Quinota chegam à igreja.

(19h40) Família é Tudo

Mila aceita, mesmo contrariada, ir até o restaurante da Galeria. Marieta se preocupa quando Vênus e Murilo dizem que encontraram Joana Bastos. Elisa pede que Lupita seja descaracterizada para filmar o comercial. Júpiter se assusta com o teor do livro de Marieta. Sheila e Andrômeda ensaiam a mesma música para lançar em seus álbuns. Mila envenena um molho na cozinha do restaurante, e Furtado o consome sem saber. Paulina confessa a Wilson que armou o sequestro de Pudim. Maya convence Ramón a procurar um psiquiatra, e Tom a admira. Gina chega à Fundação para falar com Vênus. Furtado passa mal. Electra decide investigar Jéssica.

(21h20) Renascer

Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça. Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.