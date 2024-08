RESUMO DAS NOVELAS, 2/8: Manu e Anna conhecem pessoalmente o famoso Goma Behr, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Don Gerardo convida Adela para sair, mas ela o rejeita porque não quer que pensem que ela é uma mulher interessada. Luz consegue se divorciar de Félix e Cândida exige que Álvaro permita que ela veja Clarita. Clarita não quer deixar Darío então decide ir morar na casa do homem que ama, deixando uma carta para seu irmão Álvaro quer fazer as coisas direito e está disposto a defender seu amor. para interromper seu casamento com Alma. Antes de partir para o Real del Mar, Ángela se despede de Don Gerardo e agradece todo o apoio e garante que sempre o viu como um pai. Samanta acredita que Darío não ama Clarita e só está se vingando de Álvaro.



(20h45) A Caverna Encantada

Manu e Anna conhecem pessoalmente o famoso Goma Behr; elas pedem a nota de pagamento para comprovar que o pai da Manu comprou balas para ela. Manu, Anna e Isadora apresentam o comprovante de compra da Lolipopus para Norma e a diretora as manda conseguirem uma confissão de Felipe na frente dela. Para Felipe, Rui mostra o manual de bons comportamentos para entrar no grupo "Os Luíses", e admitir os erros é uma delas. Dalete e Gabriel revelam às meninas que Pilar não vai ser demitida. Isadora e Manu explicam para Anna que Moisés foi abandonado e por isso é tímido. Felipe Pê de Peste confessa que ele colocou as balas no chão para Norma cair. Anna recebe uma carta de Paulo mencionando que ele vai estar na festa dela. Chega o dia da festa da Anna, e Felipe estraga o bolo da aniversariante. Gabriel dança com Pilar e Norma não gosta da cena. Enquanto as crianças brincam no evento, Mateus chega com uma notícia impactante e inesperada para Anna.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Amanda deixa de lado o ciúme e fica feliz em ver Téo e Bernardo se apoiando em um momento tão difícil. A Escritora do Mundo da Imaginação explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que as obras de Shakespeare não interferem mais na realidade. Fausto visita o quarto de Romeu e Julieta e pede desculpas aos meninos desacordados. Ainda no hospital, Fausto percebe que Hélio e Leandro fizeram as pazes. Emocionado, Vitor diz a Mariana que a vida dele nunca foi para frente e que é um poço de culpa e mentiras. Vitor pede perdão a Mariana e diz que a ama muito; Mariana aceita e retribuí o carinho.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Najla mostra interesse em Gate. Abraão castiga Ismael. Isaque é circuncidado. Massá e Ismael brigam.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Quinota e Artur comunicam a Padre Zezo que desejam se casar imediatamente. Vespertino não aprova a proximidade de Deodora e Ariosto, e Jordão o alerta sobre o empresário. Seu Tico Leonel propõe comprar de Deodora o imóvel que abriga o botequim de Caridade. Zefa Leonel descobre que Seu Tico Leonel voltou ao cabaré com Deodora. Padre Zezo percebe que Quinota tem uma pinta igual à de Tia Salete. Blandina flagra Tia Salete namorando Floro Borromeu. Aldenor aconselha Zé Beltino sobre Blandina. Zefa Leonel agride Deodora, e sua tatuagem fica à mostra.

(19h40) Família é Tudo

Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente. Norma pega dinheiro com Jéssica. Ramón avisa a Brenda que iniciará seu tratamento. Maya fica mexida com o toque de Tom. Paulina revela a Wilson tudo o que fez para ficar com Tom. Vênus decide pensar na proposta de Gina. Júpiter pede a ajuda de Marieta para conseguir o material para o feitiço. Léo conhece Nanda e fica intrigado. Mila se preocupa ao saber que Furtado está mal. Chicão ajuda Andrômeda no bar. Vênus descobre que Furtado passou mal depois de ingerir a comida do restaurante.

(21h20) Renascer

Joana diz para Iolanda que ela deve valorizar o amor que Rachid tem por ela. Sandra agradece a João Pedro pela ajuda. Marçal conta a Egídio sobre a aproximação de Sandra e João Pedro e a jovem discute com o pai. Zinha diz a João Pedro que se preocupa com a reação de Egídio quando souber da ajuda que ele está dando a Sandra. Marçal aconselha Egídio a matar João Pedro, mas o coronel diz que ainda não é o momento. Lu flagra Bento e Kika conversando em clima de intimidade na venda. Tião diz a Joana que se sente mal trabalhando pra Sandra por causa de Egídio. Inocêncio leva Aurora para conhecer a vila. Mariana aparece e joga indiretas para José Inocêncio e Aurora na venda de Norberto. A sós com o fazendeiro, ela pergunta a Inocêncio se ele a aceitaria de volta, mas ele diz que está tentando seguir o seu caminho. Inocêncio e Aurora combinam de viver a relação deles sem fazer planos para o futuro. Inácia revela a Inocêncio sobre suas visões e o fazendeiro conta que teve o mesmo sonho com o bumba. José Inocêncio e Aurora em clima de amor na fazenda.