HORÓSCOPO, 3/8: A vontade de ficar no seu canto e desacelerar tem tudo para crescer

ÁRIES

Lua e Júpiter avisam que deve sobrar pique pra curtir as pessoas mais próximas. Você vai dar um show em tudo o que envolve comunicação! Só não vale exagerar no otimismo nem contar demais com a sorte, beleza? No amor, deixe a rotina de lado. Cor: AMARELO Palpites: 54, 16, 18

TOURO

Os astros iluminam sua Casa da Fortuna e enviam as melhores vibes para as finanças! Dá até pra começar uma poupança ou conseguir uma grana extra. Talvez seja a hora de pensar na casa própria ou até iniciar um negócio em família. No amor, cuidado com a possessividade. Cor: GOIABA Palpites: 39, 30, 57

GÊMEOS

As finanças contam com vibes incríveis e pode ter boa notícia envolvendo uma promoção e até um aumento. Você também vai esbanjar confiança, inclusive no trabalho, e o astral será perfeito para tomar decisões! No amor, mostre sua confiança! Cor: LILÁS Palpites: 44, 05, 14

CÂNCER

A vontade de ficar no seu canto e desacelerar tem tudo para crescer, mas nem por isso dá pra evitar as suas obrigações, bebê. A boa notícia é que seu pique pode até cair, mas a sua intuição vai fazer hora extra! No amor, diminua a pressão. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 25, 46

LEÃO

As estrelas prometem agitar as amizades e colocar em destaque o seu lado sonhador. O resultado é que você tem tudo para se divertir! No trabalho, aproveite para colocar uma nova ideia em prática. No amor, deixe disputas de lado. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 47, 16, 11

VIRGEM

Se depender da Lua, que envia as melhores vibes para turbinar sua ambição, você tem tudo pra dar um show no trabalho! Mas ligue as suas antenas porque seu pique pode cair: é um sinal para não se sobrecarregar! Altas doses de carinho no amor. Cor: PRETO Palpites: 43, 27, 16

LIBRA

Os astros enviam muita energia para você dar um chega pra lá na rotina! Pode até pintar planos para uma viagem. Mas, por enquanto, foque nos seus objetivos, mergulhe nos estudos e aprenda coisas novas. Descontração e bom humor ajudam no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 04, 14

ESCORPIÃO

O dia começa agitado e, se anda sonhando com uma mudança, saiba que os astros estão prontos para te ajudar! O céu envia uma energia de renovação intensa. A atração física e a paixão vão dar as cartas no amor. Cor: AZUL Palpites: 57, 03, 48

SAGITÁRIO

Sua disposição para interagir com os outros tem tudo para crescer, o que também se aplica ao trabalho. Deslocamentos estão em alta, mas planeje cada passo direitinho para evitar surpresas. O amor ganha proteção. Cor: MAGENTA Palpites: 18, 09, 27

CAPRICÓRNIO

Vai ser preciso disciplina pra lidar com todo o trabalho que deve cair no seu colo, Caprica. Vale a pena adiantar o que for possível e fazer um esforço pra correr atrás dos seus interesses sem desanimar. Vênus e Saturno garantem boas vibes no amor. Cor: SALMÃO alpites: 46, 09, 43

AQUÁRIO

Lua e Júpiter se unem pra reforçar a sua sorte! Aproveite para entrar em sorteio, comprar uma rifa, fazer uma aposta... Embora sua atenção esteja voltada para a diversão, você vai ter que focar no trabalho se quiser encher o bolso. No amor, pegue mais leve. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 22, 05

PEIXES

Seu lado sensato fica evidente, e pode ajudar a manter o foco. Ouça a sua intuição para resolver as tarefas com mais tranquilidade. Só não vale se sobrecarregar e acabar colocando a saúde em risco, hein? No amor, tire proveito do seu charme! Cor: BEGE Palpites: 08, 14, 59