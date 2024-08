Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Data destaca o valor dos cuidados com a saúde e serve para homenagear Oswaldo Cruz, um sanitarista fundamental na erradicação de epidemias no Brasil

O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente em 5 de agosto no Brasil, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da educação sanitária e da saúde.

Esta data destaca o valor dos cuidados com a saúde e serve para homenagear Oswaldo Cruz, um sanitarista fundamental na erradicação de epidemias no Brasil no final do século XIX e início do século XX.

Instituído pelo Decreto de Lei nº 5.352 em 8 de novembro de 1967, o Dia Nacional da Saúde foi incluído no calendário oficial brasileiro pelo Ministério da Saúde e da Educação e Cultura.

Origem

A escolha do dia 5 de agosto se deve ao nascimento de Oswaldo Cruz, em 1872, que foi crucial no combate à peste, febre amarela e varíola no Brasil.

Oswaldo Cruz, além de suas contribuições no controle de epidemias, fundou o Instituto Soroterápico Federal, hoje conhecido como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a Academia Brasileira de Ciências, consolidando seu legado na saúde pública brasileira.

Dia Nacional da Saúde: frases e mensagens para compartilhar

"Saúde é um estado de completo estado físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças."



"A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade..." (Gonzaguinha)



"O cuidado com a saúde é um hábito que todos devem ter. É muito importante lembrar de nossa saúde diariamente".

"Cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio."

"A saúde não é apenas um destino a alcançar, mas uma jornada."

"Valorize seu corpo como o templo da sua alma."

"Pequenas mudanças de hábitos podem ter grande impacto na sua qualidade de vida."

"Encare o hoje como mais uma oportunidade de renovar seu compromisso com uma vida cheia de vitalidade e energia."

"A saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de completo bem-estar."