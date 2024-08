Exposição no Museu do Estado reflete sobre passado colonial e Restauração Pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Coleções de fotografias, cartografias, vídeos e textos vão compor a exposição “1654 - 370 Anos da Rendição dos Holandeses em Pernambuco: Reflexões Históricas e Contemporâneas”, no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), localizado no bairro das Graças, no Recife. A mostra estará aberta ao público a partir desta quarta-feira (7/08), com entrada gratuita e visitação de terças a sextas, das 9h às 17h; e sábados e domingos, das 14h às 17h.

Sob curadoria de Dirceu Marroquim, Maria Eduarda Marques e Helena Severo e consultoria técnica do professor Bruno Miranda, as obras propõem uma reflexão sobre o passado colonial e a Restauração Pernambucana, a partir de novas perspectivas e questionamentos das narrativas históricas estabelecidas. Serão expostos trabalhos de Jeff Alan, Diogum, Nathê e do renomado Francisco Brennand.

"Queremos enriquecer o entendimento histórico que marcou o espírito de luta do pernambucano, além de fortalecer a diversidade e a identidade regional. O período foi marcado por diversas batalhas e muitas vidas de indígenas, brancos e negros foram perdidas. Isto nos inspira na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva", destaca o diretor do MEPE, Rinaldo Carvalho.

A exposição acontece em parceria com a Sociedade dos Amigos do Museu (SAMPE), através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, e com patrocínio do Santander.

Serviço:

Exposição "1654 - 370 Anos da Rendição dos Holandeses em Pernambuco: Reflexões Históricas e Contemporâneas"

Data de inauguração: 6 de agosto

Data de visitação: a partir do dia 7 de agosto

Horário: terças a sextas, das 9h às 17h; e sábados e domingos, das 14h às 17h

Local: Museu do Estado de Pernambuco, Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife

Entrada: Gratuita