RESUMO DAS NOVELAS, 6/8: Don Gerardo convida Adela para sair, mas ela o rejeita, em Contigo Sim

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Don Gerardo convida Adela para sair, mas ela o rejeita porque não quer que pensem que ela é uma mulher interessada. Luz consegue se divorciar de Félix e Cândida exige que Álvaro permita que ela veja Clarita. Clarita não quer deixar Darío então decide ir morar na casa do homem que ama, deixando uma carta para seu irmão Álvaro quer fazer as coisas direito e está disposto a defender seu amor. para interromper seu casamento com Alma. Antes de partir para o Real del Mar, Ángela se despede de Don Gerardo e agradece todo o apoio e garante que sempre o viu como um pai. Samanta acredita que Darío não ama Clarita e só está se vingando de Álvaro.

(20h45) A Caverna Encantada

Betina comenta com Pilar que perdeu Valfrido, o cachorro de um cliente. Norma conta uma história de terror para Anna dormir e a tranca no quarto, alegando ser para a segurança dela. Moisés destranca a porta de Anna e eles fazem amizade. Anna e Moisés encontram Valfrido na cozinha do colégio e a garota passa o final de semana inteiro com o animal. Depois do fim de semana, todos os alunos voltam ao colégio. O veterinário César manda Betina e Cristina localizar Valfrido antes que o tutor apareça. Tonico sente cheiro de cachorro molhado na cozinha e Dalete reclama para Elisa que não consegue tirar o aroma. Pilar descobre que Anna esconde o Valfrido no colégio e afirma que elas precisam devolvê-lo ao Pet Shop Bolhas e Bolhas. Anna e Pilar se preparam para sair do Rosa dos Ventos quando Norma aparece.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Após os médicos informarem que Fausto já está bem e com condições de depor, os detetives entram no quarto do zelador, mas ele finge não estar em condições. A tia de Chilique explica para Dona Branca que só queria saber como ele estava e que não vai tirar o menino dos cuidados de Branca. Fausto foge do hospital. Glaucia almoça com Fred, ele comenta sobre as novas amizades no Lado Vila e ela diz que está controlando os gastos. Fausto encontra Branca e mente, dizendo que teve alta médica; Branca diz que os atos dele não tem perdão.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sara manda Abraão fazer uma difícil escolha. Ismael culpa Sara pelo seu destino. Abraão encontra o rei. Omar revê Leora. No deserto, Agar tenta amparar Ismael.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Margaridinha afirma a Aldenor que os Leonel nunca os consideraram da família. Benvinda explica a Quinota que ela e Margaridinha sentem-se preteridas. Artur comunica a Quinota que Marcelo Gouveia voltou a trabalhar com ele e Ariosto. Caridade exige que Jordão se afaste de Esperança. Para provocar Caridade, Esperança convida Nastácio para almoçar em sua casa. Marcelo Gouveia insinua a Aldenor que Zefa Leonel poderá desconsiderá-lo. Benvinda nota que Blandina armou para Tia Salete. Deodora encontra um lenço de Zefa Leonel na casa de Ariosto e exige que ele decida entre as duas.

(19h40) Família é Tudo

Hans tenta convencer Frida de sua inocência sobre a sabotagem. Léo diz a Vênus que tem uma ideia para melhorar a imagem do restaurante. Tom pensa na possibilidade de ficar com Maya. Hans implora que Frida não revele a farsa para os primos. Furtado conclui que foi Mila quem sabotou o restaurante. Vênus se emociona com o jeito como Léo a trata. Sheila discute com Andrômeda. Catarina alerta Frida para não se aproximar dos netos. Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus. Hans cobra que Ernesto apresse o plano contra Andrômeda. Júpiter e Lupita ficam presos no elevador. Tom e Maya ficam juntos. Vênus e Léo se beijam.



(21h20) Renascer

Eriberto chega ao vilarejo e Kika fica surpresa. José Bento dá conselhos amorosos a Zinha e a convida para ir a um bar com ele. Egídio manda Marçal e os jagunços sabotarem as terras de Sandra. Tião está satisfeito com o trabalho na lida. Lu aconselha João Pedro a cuidar de Sandra. Eliana tenta se entender com Egídio, que fica desconfiado das intenções da moça. José Bento incentiva Zinha a flertar no bar. José Inocêncio convida Eriberto para ficar hospedado junto com Kika na fazenda. Ritinha fica encantada pelo publicitário. Pitoco discute com Teca e diz que ela não o valoriza. Augusto convida José Bento e João Pedro para serem seus padrinhos de casamento. Kika e Eriberto discutem. Inácia avisa a Ritinha para ela não se envolver com homem comprometido. Zinha e Bento voltam para casa de madrugada e Deocleciano pede uma explicação. Delegado Nórcia conta a Egídio que o tiro que matou José Venâncio e que o feriu partiram da mesma arma. Egídio vasculha a casa de Marçal. Eliana vê o laudo da morte de José Venâncio. Egídio descobre que Marçal atirou nele e promete vingança.