Alexandre Nóbrega faz exposição individual na Garrido Galeria, no Recife

Explorando as possibilidades cromáticas do preto e do branco e de justaposições de texturas, o artista pernambucano Alexandre Nóbrega inaugura a exposição individual "Onde os olhos são guardados" na Garrido Galeria, nesta quinta-feira (15), a partir das 18h. A curadoria é de Guilherme Moraes.



O artista vem desenvolvendo uma pesquisa através da pintura, do desenho, da gravura e da escultura. Para essa mostra, traz o figurativo e o abstrato.

Os visitantes são convidados a construírem sentidos a uma narrativa de caráter impreciso. Os horários de visitação são de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita.

Arte Rupestre

Obra de Alexandre Nóbrega - DIVULGAÇÃO

Alexandre também tem grande influência da arte rupestre brasileira, como se os papéis fossem paredes de cavernas. Ele mesmo se auto intitula como "caçador de arte rupestre".

Trata-se de uma busca que começa pelo interesse por uma linguagem primária e reconhecida por todos, o desenho cru, simples e universal. Assim, é idealizada uma produção que é traduzida como "arte rupestre do homem contemporâneo", considerando que parte da mesma intenção de riscar nas cavernas.

Constante mudança

Curiosamente, as obras do artista não são intituladas nem datadas, justamente para denotar uma ideia de continuidade e constante mudança. "As situações vão se desenrolando, e a realidade se modificando, sempre numa ideia de continuidade, como capítulos de algo maior. Algo que está vivo, em constante mudança", complementa o artista.

"Alexandre Nóbrega marca uma geração de significativas mudanças e novos ordenamentos nas artes plásticas. Desde 1980, vem desenvolvendo o seu trabalho sobre intensa pesquisa entre o preto e branco, como numa expedição permanente, com uma arqueologia própria, levando o espectador à impossibilidade do óbvio", comenta o curador Guilherme Moraes.

SERVIÇO

'Onde os olhos são guardados', de Alexandre Nóbrega

Onde: Garrido Galeria (Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife/PE)

Inauguração: 15 de agosto de 2024, a partir das 18h.

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita.

Contato: contato@garridogaleria.com | (81) 99573-4867 | (81) 99873-2450