RESUMO DAS NOVELAS, 15/8: Karen pede desculpas à família, em A Infância de Romeu e Julieta

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Abel acredita que perdeu qualquer oportunidade de avançar no relacionamento com Nancy por causa das diferenças. Leonardo quer se divorciar de Alma e pede que Ângela acredite em sua palavra porque quer ser pai do filho dela. Ángela confronta Mirta porque ela não concorda com a ideia de se afastar de Leonardo. Nancy recebe ameaça de Félix do lado de fora da casa de Abel. Samanta está determinada a romper qualquer relacionamento com o pai e planeja atacá-lo. Mirta tenta convencer o filho a ficar longe de Ángela e ficar ao lado de Alma. Samanta avisa Álvaro que ele errou ao apoiar Gerardo, então ela lhe propõe corrigir seu erro. Gerardo chega em casa e se surpreende por não poder entrar porque mudaram as placas. Samanta confronta o pai e anuncia que não o deixará entrar porque ele a deslocou por causa de outras pessoas.

(20h45) A Caverna Encantada

Moisés faz tudo o que Jane quer, toma chá com ela e vê apresentação de balé, mas ele grita afirmando que não gosta dessas brincadeiras Após Jane ficar chateada, Moisés pede desculpas. Norma quer que Lavínia incite Anna a ser péssima aluna. Lavínia fala para Anna que a prova do dia seguinte será de matemática, enquanto na verdade será de geografia. No dia do teste, Lavínia coloca a apostila embaixo da mesa de Anna para insinuar que a garota está colando. Pilar encontra a apostila na carteira de Anna, e Anna alega que não foi ela que colocou o objeto. Pilar deixa Anna continuar fazendo a prova. Para acalmar Norma, Felipe e Rui escrevem um bilhete fingindo ser de um admirador secreto e deixam na mesa da diretora. Norma fala para Pilar que a prova da Anna está cancelada.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Karen pede desculpas à família, especialmente para Ellen, por não ter sido uma boa irmã durante os anos, mas que está tentando melhorar. Mauro e Laura querem que Alex faça um intercâmbio, e o garoto gosta da ideia. Amanda diz a Bernardo que ele é um ótimo pai e que faz bem a Téo. Glaucia tem jantar em família com conciliação. Téo chama Bernardo e Enzo de pai. Fausto comenta com Leandro, Hélio e Clara que sempre quis ser amado e que ele foi excluído a vida inteira pelos amigos. Julieta vai até o quarto de Romeu e pede para ele voltar. No Mundo da Imaginação, Romeu avista uma semente dourada da árvore castanheira. Julieta consegue trazer Romeu do coma.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Leora enfrenta sua mãe, Mila. Alom as surpreende. Abraão é surpreendido com as palavras de Isaque. Abraão convida Quetura para morar com ele. Na missão dada por Abraão, Eliézer encontra Rebeca.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Ariosto exige falar com Zefa Leonel antes de rescindir o contrato. Caridade ajuda Primo Cícero. Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Ariosto fala com Artur sobre Deodora, e Marcelo Gouveia ouve. Quinota informa a Zefa Leonel as condições do sogro para desfazer o contrato, e Seu Tico Leonel se enfurece. Caridade encontra Esperança. Marcelo tenta intrigar Nastácio e Benvinda contra os Leonel. Artur se preocupa por não conseguir falar para Quinota que atropelou Blandina. Blandina faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. Zefa Leonel procura Ariosto.

(19h40) Família é Tudo

Vênus implora que Joana a ajude. Lulu conversa com o dono da gravadora de Andrômeda. Leda recebe Jules. Júpiter e Guto decidem espionar Lupita e Memo. Léo se encontra com Brenda e lembra de toda sua infância. Frida/Catarina chega ao samba com Furtado. Memo obriga Lupita a fingir ser sua amante diante de Guto. Brenda pede perdão a Léo. Hans manda Haroldinho para ensaiar Sheila. Frida/Catarina defende Plutão das ofensas de Max, e o skatista fica intrigado. Luca se encontra com Electra. Júpiter e Guto cobram uma satisfação de Lupita. Joana afirma a Vênus que quem a perseguiu foi um homem. Brenda revela a Léo quem atentou contra Pedro.

(21h20) Renascer

Inocêncio confidencia a Inácia que Damião sugeriu que ele fosse embora. Zinha conhece Lilith. Iolanda comenta com Pastor Lívio que Joana está sofrendo por causa de Tião. Kika percebe que Eriberto a convidou para o Forrobodó para que ela visse Bento dançando com Lilith. Ritinha aproveita para provocar Bento dançando com Eriberto. Mariana avisa a João Pedro que José Inocêncio vai embora atrás de Aurora. Teca e Pitoco se beijam pela primeira vez. José Inocêncio sente a presença de alguém e acredita ser Maria Santa.