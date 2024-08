Anderson Neiff comanda festa Tropa do Infinito na Lounge Music; veja atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação conta com outros destaques da cena brega, como Valquíria Santana, Danilo Chatinho, Os Tralhas, Troinha, Arthurzinho e Nando Ramos

O MC Anderson Neiff, um dos principais nomes do brega-funk, comanda a festa Tropa do Infinito na Lounge Music, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a partir das 22h.

A programação conta com outros destaques da cena brega, como Valquíria Santana, Danilo Chatinho, Os Tralhas, Troinha, Arthurzinho e Nando Ramos.

Os ingressos custam R$ 50 (frontstage) e R$ 150 (open bar), à venda na plataforma OutGo. Mais informações: (81) 98597-1267.