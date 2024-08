Dia dos Solteiros: 4 dicas para reduzir os impactos emocionais da solteirice

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A solteirice pode ser um desafio emocional significativo, especialmente em um mundo onde a pressão social para estar em um relacionamento é intensa.

No Brasil, com 81 milhões de solteiros de acordo com o último censo demográfico do IBGE, muitos enfrentam sentimentos de solidão e ansiedade exacerbados por datas comemorativas e pela comparação com casais felizes.

O Dia dos Solteiros, celebrado em 15 de agosto, pode intensificar essas emoções.

Geovani Santiago, coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, ressalta que "a pressão social para encontrar um parceiro aumenta durante períodos de comemorações românticas, e isso pode levar a sentimentos de inadequação, baixa autoestima e até depressão."

Para ajudar a lidar com esses desafios emocionais, confira dicas práticas para reduzir os impactos psicológicos da solteirice e manter o bem-estar.

4 dicas para lidar com a solteirice

1. Invista no autocuidado



O autocuidado é essencial para manter o equilíbrio emocional. Dedique-se a atividades que promovam o bem-estar físico e mental, como praticar exercícios físicos, manter uma alimentação saudável e explorar técnicas de relaxamento, como meditação e yoga.

"Priorizar o autocuidado pode ajudar a melhorar a autoestima e a sensação de bem-estar geral", afirma Santiago. Aproveite o Dia dos Solteiros para se concentrar em você e nos cuidados pessoais.