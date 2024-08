Peça que revelou Cinderela, de Jeison Wallace, tem sessões no Teatro do Parque; confira ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A peça "Cinderela, a história que sua mãe não contou...", clássico dos anos 1990 que revelou Jeison Wallace, terá duas sessões no Teatro do Parque, no Centro do Recife, neste domingo (18), às 16h e 19h. Os ingressos custam R$ 120, R$ 60 e R$ 80 (+ 1kg de alimento), à venda no Sympla.

As apresentações ocorrem após duas sessões esgotadas no Teatro Guararapes, em Olinda, reunindo mais de cinco mil pessoas. Tratando-se de uma peça que marcou o teatro pernambucano, a demanda continua alta, o que estimulou as sessões no Parque.

Além de Jeison Wallace, estarão no palco atores veteranos do elenco original do espetáculo da Trupe do Barulho, como Roberto Costa (Fada Madrinha) e Paulo de Pontes (Madrasta), além dos atores convidados André Lins, Petreson Eloy, Rick Thompson, Luan Alves e Venâncio Torres.

Revival vira 'recomeço'

A atual temporada começou com um "revival" em várias capitais do País. "Mas, o que pretendia ser uma despedida, está se transformando num grande recomeço. E mais uma vez sou muito grato a Deus por tudo. Nosso público é incrível", diz Jeison Wallace.

"Voltar ao Teatro do Parque é sempre muito especial. Foi lá, que nos anos 1990, o espetáculo fez duas apresentações superlotadas para o projeto "Todos com a Nota", do Governo do Estado, diz Roberto Costa (Bicha Madrinha).

Devido a quantidade de pessoas que ficaram de fora da apresentação, a organização convidou a produção, para se apresentar no Geraldão, onde lá aconteceu a apresentação histórica para um público de 15 mil pessoas, capacidade máxima do ginásio, para assistir uma peça de teatro local."

História

"Cinderela, a história que sua mãe não contou..." estreou há 33 anos, no Teatro Valdemar Oliveira (hoje destruído por vândalos e um incêndio). Lá, a peça cumpriu quase 10 anos de apresentações initerruptas. No Geraldão, chegou a ser filmada e exibida na TV Jornal, veículo do Sistema Jornal do Commércio de Comunicação.

Montada pela primeira em 20 de setembro de 1991, a peça foi escrita por Henrique Celibi, ator e dramaturgo falecido em 2017.

A peça conta a história de uma Cinderela diferente e suburbana, gerando identificação pelo linguajar, humor

popular e muito improviso. O timing cômico de Jeison e dos demais atores que formaram a Trupe do Barulho fizeram com que a atração nunca perdesse a graça.

SERVIÇO

"Cinderela, a história que sua mãe não contou..."

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, Centro, Recife/PE).

Quando: neste domingo (18), às 16h e 19h

Quanto: R$ 120, R$ 60 e R$ 80 (+ 1kg de alimento), à venda no Sympla.