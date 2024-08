Festival de Opera de Pernambuco ocupa o Teatro de Santa Isabel, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Teatro de Santa Isabel, histórico monumento e equipamento cultural do Recife, receberá o V Festival de Opera de Pernambuco (FOPE). O evento, idealizado pelo maestro Wendell Kettle, também diretor artístico, acontece entre os dias 23 de agosto e 8 de setembro, com ingressos que variam de R$ 30 a R$ 100.



Nesta edição, o FOPE traz ao publico três obras: "O Menino Maluquinho", "A Princesa do Catete" e "O Elixir do Amor". A realização do evento e da Academia de Opera e Repertorio e da Sinfonieta da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com incentivo do Funcultura para duas operas.

"A Princesa do Catete"

A ópera "A Princesa do Catete" e composição de Euclides Fonseca (1854-1929) de 1883, com libreto do escritor pernambucano Carneiro Vilela (1846-1913), fundador da Academia Pernambucana de Letras. A obra faz parte do acervo da Biblioteca Jose Antônio Gonsalves de Mello, do Instituto Ricardo Brennand.

"Essa colaboração entre Euclides Fonseca e Carneiro Vilela possui um valor cultural imenso. Queremos que todos venham assistir e prestigiar, para conhecer e valorizar a opera produzida em nosso estado", destaca o maestro Wendell Kettle.

"O Menino Maluquinho"

Outro destaque desta edição e a estreia da opera "O Menino Maluquinho", composição inédita do maestro Wendell Kettle, em homenagem ao icônico personagem homônimo do escritor Ziraldo. A ideia da composição surgiu antes do falecimento do escritor, em abril deste ano. "Decidi escrever essa opera como projeto no Funcultura, e tivemos a permissão de Ziraldo para fazer a composição e também as apresentações", comenta Wendell Kettle.

Essa e a terceira opera baseada no personagem do escritor Ziraldo. Além do trabalho de Kettle, há também a opera escrita pelo compositor e maestro Ernani Aguiar e o trabalho produzido pelo compositor e pianista Calimerio Soares, que foi professor da Universidade Federal de Uberlândia.

"O diferencial da nossa versão e que apenas crianças cantam e atuam. Os desafios são muito interessantes, porque as crianças precisam ser preparadas, tanto na parte do canto, quanto na parte da atuação cênica e na dança."

"O Elixir do Amor"

Para encerrar o V FOPE, será apresentado "O Elixir do Amor", opera de Gaetano Donizetti (1797-1848). A comedia, que tem libreto de Felice Romani, e considerada um clássico do repertorio internacional. "Essa e uma opera muito difícil, que requer muito virtuosismo tanto vocal, por parte dos cantores, quanto instrumental, por parte da orquestra", diz o maestro.

A produção de "O Elixir do Amor" também representa uma oportunidade de intercambio com projetos de outras universidades, teatros e entidades operísticas do Brasil. "Vamos receber cantores do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E muito interessante essa troca, porque a gente tem um intercambio de informações, de conhecimentos, de experiências performáticas", destaca Kettle.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) e estão disponíveis na plataforma Guichê Web ou na bilheteria do Teatro de Santa Isabel."

Programação do V Festival de Opera de Pernambuco:

"O Menino Maluquinho", de Wendell Kettle; dias 23/08 (19h), 24/08 (17h e 19h) e 25/08 (16h e as 18h) | Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

de Wendell Kettle; dias 23/08 (19h), 24/08 (17h e 19h) e 25/08 (16h e as 18h) | Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) "A Princesa do Catete", de Euclides Fonseca; dias 29/08, 30/08 e 31/08 (20h) e 01/09 (19h) | | Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)

de Euclides Fonseca; dias 29/08, 30/08 e 31/08 (20h) e 01/09 (19h) | | Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) "O Elixir do Amor", de Gaetano Donizetti; dias 05/09, 06/09 e 07/09 (19h) e 08/09 (18h) | | Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

SERVIÇO

V Festival de Opera de Pernambuco

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Quando: de 23 de agosto a 08 de setembro

Quanto: Ingressos a partir de R$ 30 na bilheteria do Teatro de Santa Isabel ou no site