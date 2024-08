Legado de Maria Carmen e Vera Bastos, mãe e filha que marcaram artes visuais, é tema de exposição no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O legado artístico deixado pelas artistas Maria Carmen e Vera Bastos, mãe e filha, já falecidas, somam um rico acervo de pinturas, desenhos, colagens e esculturas, retratando momentos de suas vidas, sobretudo, entre os anos de 1970 e anos 2000. Parte desse conjunto integra a exposição "A Arte como Resistência", da Christal Galeria, localizada na Zona Sul.

A exposição tem curadoria assinada por Joana D'Arc Lima e celebra a existência e a trajetória das artistas.

"Joana D'Arc basicamente foi a única artista mulher, entre um grupo particularmente formado por homens, entre meados dos anos 1960 e primeira metade dos anos 1970, que integrou exposições coletivas em outros estados e no exterior. Além de ter participado de Bienais de Artes de São Paulo e de Salões Nacionais de Artes", explica Joana.

Exposição 'A arte como resistência' mostra legado de Maria Carmen e Vera Bastos na Christal Galeria - DIVULGAÇÃO

Relações

A artista Maria Carmen construiu relações de sociabilidades e afetos com artistas renomados nacionais e internacionais, entre esses nomes, aparecem Francisco Brennand, José Claudio, Ladjane Bandeira, Ivan Carneiro, Wellington Virgolino, Teresa Costa Rego, Orley Mesquita, Pietro Maria Bardi, Walter Zanini, Edouard Jaguer, entre outros.

Além disso, integrou o Grupo Austral do Brasil, agenciamento surrealista que fazia parte do movimento francês PHASES, criado pelo artista francês Edouard Jaguer e articulado no Brasil pelo crítico e historiador da arte Walter Zanini, nos anos sessenta.

Elementos

A arte de Maria Carmem amplia o regime visual de uma produção que cruzava elementos da natureza “dita regional” e uma potente mensagem poética e política das funções do imaginário, do sonho e da loucura no campo das artes plásticas.

"Por sua vez, Vera fugiu aos padrões estabelecidos à época, e por meio da arte canalizou seus desejos. Participou de alguns salões de arte em Pernambuco, além de acompanhar a mãe Maria Carmen nos ateliês que ela promovia. Com essa vivência, Vera foi iniciada na linguagem pictórica e herdou da sua mãe parte de sua poética surrealista", completa Joana D'Arc.

SERVIÇO

"A arte como resistência"

Onde: Christal Galeria de Artes (Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina)

Visitação:

Quanto: Entrada gratuita