Marlene Mattos traz evento de talentos infanto-juvenis ao Recife: 'Tem crianças que nasceram quase prontas'

"Há pessoas que nascem artistas", opina a empresária Marlene Mattos, que há quatro décadas gerencia carreiras de figuras do entretenimento no País. Muito lembrada pela relação profissional com Xuxa, a maranhense, embora discreta, nunca deixou totalmente esse universo.

Nesta semana, ela desembarca em Pernambuco para o evento Recife Fashion Kids, realizado de 21 a 25 de agosto, das 14h às 22h, no Centro de Convenções, em Olinda.

A programação promete oportunidades para o público infanto-juvenil que deseja ingressar no mundo artístico: desfiles de moda, concursos de cosplay e modelo, além de arena para competições de videogames e artes marciais.

"O evento nasceu no Rio de Janeiro e pretendemos fazê-lo em vários estados, porque acho que é uma iniciativa para que as crianças desenvolvam aquilo o que elas gostam. A criança gosta de festa, cores e de chamar atenção", diz Marlene, ao JC.

Reconhecendo talentos

O trabalho precoce, mesmo que na área artística, pode impactar bastante a vida, o crescimento e o desenvolvimento das crianças. De acordo com a empresária, os pequenos devem fazer coisas que já tenham aptidão.

"Os pais precisam entender o que as crianças gostam de fazer. O que ela mais gastam tempo fazendo? É brincando, lendo, escutando música, desenhando? Tem que perceber isso. Existem crianças que já nascem com dons artísticos. Hoje, temos um monte de crianças que nasceram quase prontas", diz.

Para além de reconhecer os talentos, Mattos também aponta para outros desafios. "Os pais têm que ter muito cuidado. É preciso encaminhá-las para a sala de aula, dizer que é importante estudar e ter uma profissão 'de fundo’'. A criança pode querer ser cantora e atriz, mas é preciso dividir esse tempo entre a escola, que é o que vai fazer que ela possa ter um futuro promissor. O sucesso na carreira artística é uma incerteza", reforça.

"Outro detalhe é que, caso exista o sucesso, muitas portas estarão abertas. Por isso, os pais muitas vezes ficam pensando: 'não vou dizer não para ela, para não a deixar triste'. Isso não pode ocorrer porque corre o risco da criança se tornar um ídolo mimado e cheio de vontades", explica

Nordeste

Apesar de vir pro Recife, Marlene Mattos confessa que não poderá estar presente em todas as edições do Fashion Kids porque tem trabalhado como coordenadora na campanha de Zilu Camargo para a Câmara do Rio de Janeiro. Também continua gerenciando carreira, a exemplo de Márcia Fu, que participou do reality 'A Fazenda', da Record.

"Minha agenda é um pouco doida. Não aceito tantos compromissos porque sou incompetente quando não tenho tempo. Eu digo que não posso fazer algo quando não tenho tempo", diz.

Apesar da agenda corrida, Marlene ainda visita a sua terra natal, o Maranhão, uma vez por ano. “Quando chego lá, pego um táxi e vou ver o que tem de bom de novo na cidade. Sou uma nordestina muito chata, pois acho que nós somos grandes”, diz, sobre os talentos do Nordeste.

"Temos mandado para as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro o melhor que nós temos, mas o melhor que temos não parou com o que já é sucesso. Está nascendo gente muito boa e precisamos dar palco para essas pessoas. Acho que temos muitas possibilidades, pois está nascendo de tudo", opina.

"Nós nordestinos temos uma vontade maior, uma determinação para sair da situação em que a gente nasce. Isso faz com que a gente seja diferenciado. Quando a gente quer, a gente quer. Ninguém muda o rumo. Algumas pessoas podem dizer: 'não vem por aqui que tem batalha'. Dizemos: 'não, eu vou por aqui porque quero chegar onde ninguém quer chegar'."

Eventos simultâneo

Além do Fashion Kids, o Centro de Convenções receberá ao mesmo tempo a Expo BB, voltado para gestantes.

SERVIÇO

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Quando: 21 a 25 de agosto 14h às 22h

Quanto: Franca