HORÓSCOPO, 18/8: Um astral mais pesado pode incomodar

ÁRIES

Você pode gastar com tudo o que vê pela frente e acabar com um prejuízo danado se não tiver cautela com o seu dinheiro, Áries. Mas esse astral melhora rapidinho, e vai sobrar energia para se aventurar fora da sua zona de conforto. O amor conta com vibes maravilindas. Cor: GOIABA Palpites: 01, 46, 10

TOURO

Aproveite para curtir o seu canto, sem arrumar confusão com a família. Não vale a pena alimentar brigas bobas! A boa notícia é que você pode curtir o resto do dia em paz, e até reservar um tempinho para turbinar na sua vida social. No amor, tente superar o passado. Cor: VERDE Palpites: 60, 32, 40

GÊMEOS

Seu lado ousado promete animação e aventuras hoje, Gêmeos! Mas podem surgir problemas com fofocas, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Melhor não baixar a guarda e manter o bom humor, beleza? No amor, redobre a atenção com mal–entendidos. Cor: MAGENTA Palpites: 19, 45, 18

CÂNCER

O astral fica tenso, e pode surgir torta de climão nas amizades, se já não andava se entendendo bem. Também há risco de prejuízo financeiro, mas, se seguir sua intuição, pode transformar limão em limonada! Seu lado sensual será sua melhor arma no amor. Cor: PRETO Palpites: 58, 32, 41

LEÃO

O domingo começa tenso, e lidar com pessoas implicantes será um desafio. Também pode ser complicado conviver com gente que quer puxar o seu tapete, mas as coisas melhoram, e as relações voltam a ter vibes maravilhosas. No amor, deixe críticas de lado. Cor: ROXO Palpites: 21, 09, 45

VIRGEM

Um astral mais pesado pode incomodar e, se tem planos de viagem, redobre a atenção com imprevistos. Ainda bem que as coisas melhoram durante o domingão e você pode aproveitar sua energia para resolver o que precisa ser feito. No amor, tente ceder em algumas coisas para manter a paz. Cor:VIOLETA Palpites: 39, 36, 48

LIBRA

A Lua segue brilhando em seu paraíso astral, trazendo uma dose extra de sorte. Que tal fazer uma fezinha? Mas o tempo pode fechar nas amizades, com risco de briga séria com alguém querido. Não tome decisões de cabeça quente! Amor está protegido. Cor: VERMELHO Palpites: 39, 57, 37

ESCORPIÃO

Você vai sonhar com paz e sossego. Errado não tá, mas vai precisar de força de vontade pra driblar alguns atritos nas relações, inclusive no amor. O seu cantinho tem tudo para ser um porto seguro, desde que deixe as críticas de lado e invista na paciência. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 31, 22, 04

SAGITÁRIO

As suas expectativas podem não corresponder à realidade, e há chance de se decepcionar com planos ou pessoas próximas. A saúde também acende o alerta e pede mais atenção com o seu corpo. E no amor, o melhor é fugir de tretas e controlar os impulsos. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 23, 40

CAPRICÓRNIO

Mercúrio e Urano trocam farpas logo cedo, e pode sobrar para a sua vida amorosa. A dica é respirar fundo e fugir de discussões bobas. Afinal, brigas também podem azedar a convivência. Mas nem tudo é drama: sua vida financeira segue protegida pela Lua. Cor: AZUL Palpites: 54, 30, 21

AQUÁRIO

Aproveite o domingo para renovar as esperanças e correr atrás dos seus interesses! Mas vale agir com mais cautela em casa, valeu? Talvez tenha que usar toda a paciência para não brigar com um familiar, mas logo as coisas se resolvem. No amor, mantenha o ciúme sob controle. Cor: VERMELHO Palpites: 25, 43, 46

PEIXES

Com a Lua infernizando seu astral e o céu tenso, apostar na discrição pode ser a melhor pedida em todas as áreas. Ainda bem que seu sexto sentido estará tinindo, aí fica mais fácil descobrir quem não merece confiança. É melhor ter mais cautela no amor, também. Cor: CINZA Palpites: 58, 22, 40