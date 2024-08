HORÓSCOPO: sábado é dia de interação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sábado (17), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua muda para Aquário e envia as melhores vibes para as amizades, sinal de que você tem tudo pra se divertir com o pessoal. Os momentos de paz e sossego também ganham força, e pode ser divertido ficar no seu canto, desde que você não se isole das pessoas. No amor, a harmonia vai reinar. Cor: AZUL Palpites: 57, 54, 27



TOURO - Com a Lua ativando sua curiosidade e seu lado aventureiro, você começa o final de semana com

pique de sobra pra passear ou curtir um programa mais cultural. Mais tarde, ajustes sutis na sua imagem podem influenciar o que os outros pensam a seu respeito. No amor,

capriche no charme! Cor: AMARELO Palpites: 09, 48, 54

GÊMEOS - Talvez tenha que lidar com um ou outro imprevisto pelo caminho, mas as estrelas avisam que você vai sair ganhando no final. Ufa! À noite, a entrada da Lua em Aquário promete colocar o seu lado aventureiro em evidência. No amor, curta um astral mais leve. Cor: VIOLETA Palpites: 31, 32, 14



CÂNCER - Você começa o sábado com pique de sobra para interagir com colegas, familiares e amigos. Mais tarde, a Lua em Aquário promete novidades e transformações: o astral é favorável para descartar algumas coisas que estão encostadas e até economizar um pouco. No amor, reforce os laços. Cor: BEGE Palpites: 33, 08, 44



LEÃO - Sua habilidade para lidar com as responsabilidades vai surpreender! Aproveite para resolver assuntos que ficaram pelo caminho durante a semana. À noite, com a Lua em Aquário, os relacionamentos ganham destaque e você fará o que puder para deixar a solidão bem longe. No amor, fuja da rotina. Cor: LILÁS Palpites: 47, 61, 38



VIRGEM - A Lua segue em seu paraíso astral logo cedo, e qualquer programa de lazer tem tudo para ser um sucesso! E com a Lua entrando em Aquário, a saúde pode se beneficiar se investir em mudanças na alimentação e se cuidar melhor. O amor está protegido. Cor:DOURADO Palpites: 03, 57, 46



LIBRA - Você começa o sábado com vontade de curtir o seu canto, a família e de colocar tudo em ordem no seu lar. À noite, a Lua brilha em seu paraíso astral, e as estrelas enviam as melhores energias. Mas é na vida amorosa que você tem tudo para brilhar, Libra! Cor: CINZA Palpites: 29, 56, 36



ESCORPIÃO - A comunicação segue sendo a melhor maneira de se destacar, e você pode tirar proveito disso neste sabadão. À tarde, os relacionamentos contam com as bênçãos dos astros e a companhia dos amigos promete momentos animados. No amor, pegue leve no ciúme! Cor: BRANCO Palpites: 44, 23, 33



SAGITÁRIO - Você começa o dia com muito pique para ganhar dinheiro, correr atrás dos seus interesses financeiros e até comprar algo para a casa. Mas a grana que entra no seu bolso está ligada ao seu esforço, valeu? Atitudes mais descontraídas fazem maravilhas no amor. Cor: PRETO Palpites: 51, 44, 24



CAPRICÓRNIO - O fim de semana começa animado, sinal de que você pode cuidar dos seus interesses sem grandes problemas. Mas a Lua se muda para Aquário à noite e o seu ânimo pode dar uma esfriada, principalmente se o dinheiro anda curto. Tudo maravilhoso no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 56, 27, 29



AQUÁRIO - O sábado começa meio lento, e se tiver a chance, aproveite para relaxar e curtir o seu cantinho. A interação com os outros talvez não seja o destaque do seu dia, mas há chance de receber uma grana que não esperava. Aí sim! Vibes ok no amor. Cor: ROSA Palpites: 11, 27, 56



PEIXES - Você começa o fim de semana com muito pique para se encontrar com os amigos, sair da rotina e curtir os programas que pintarem pela frente. Mas à noite, com a Lua brilhando em seu inferno astral, tudo indica que vai fechar o sábado querendo paz e sossego. No amor, reforce a confiança. Cor: LARANJA Palpites: 55, 30, 57