Incubadora Musical do Recife revela novos talentos da cena local em coletânea

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Maya, Zendo, Siba Puri, Jogba e o Maracatu Nação Erê lançam trabalhos após imersão no projeto, com produção musical de Benke Ferraz

Maya, Zendo, Siba Puri, Jogba e o Maracatu Nação Erê estão com novos trabalhos na área após uma imersão no projeto Incubadora Musical do Recife, que contou com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC).

Os artistas foram selecionados dentre mais de 100 inscritos em convocatória online aberta ano passado e puderam produzir músicas com Benke Ferraz, do Boogarins, em parceria com o Estúdio Móbile.

O lançamento ocorreu nesta segunda-feira (19), com uma coletânea cm cinco faixas na plataforma Bandcamp. Também foram lançados vídeos que mostram os bastidores do trabalho.

'Incubadora musical é sobre criar coisas e potencializar vozes'

Ao longo de 2023 e início de 2024, a Incubadora Musical do Recife teve como foco o desenvolvimento e a capacitação de novos talentos. Durante esse período, a Incubadora promoveu um processo de mentoria, gravação e acompanhamento, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprimorar suas habilidades e produzir composições de qualidade para o mercado nacional.

"A incubadora musical é sobre criar coisas e potencializar a voz de quem tem coisa pra dizer. É um projeto que renovou muito a minha visão de produção musical e me deu um novo ânimo. Espero que isso possa fazer o mesmo com a galera que participou e também inspirar quem assistir ao vídeo", revela Benke Ferraz.

Maya

Maya - DIVULGAÇÃO

Maya é cantora e letrista recifense. Seu projeto musical traz elementos do trip-hop, pop eletrônico e rock alternativo. No single independente "Que Calor" (2022) teve a colaboração de Felipe. S e Chiquinho, da Mombojó, e China Ina. Para a gravação da Incubadora Musical do Recife, convidou o guitarrista Carlos Filizola das bandas Guma e Bule.

"Foi uma honra enorme pra mim poder estar neste projeto. Fico muito feliz de tudo ter rolado tão suave e de ser também esse local especial para ideias fluírem. Esse projeto é uma espécie de bússola, que para além de nortear, nos lembra como seguir nesse imenso mar aberto da produção independente", diz a cantora.

Zendo

Zendo - VANESSA MELO

Com uma carreira que se iniciou em 2022 quando lançou sua primeira música autoral, Zendo atualmente se encontra com seis singles lançados fazendo mesclagens do pop com outros gêneros como o Rap, o R&B e o brega/brega-funk. O artista tem chamado atenção por sua identidade visual ousada, sensual e composições sensíveis.

Em suas palavras, participar da Incubadora "ajudou a expandir conhecimentos sobre os processos de produção, impulsionando meu trabalho para viabilizar outras oportunidades". Em sua gravação, Zendo teve a colaboração de Dimitria e Superego, dois nomes ativos na cena autoral local.

Siba Puri

Siba Puri - DIVULGAÇÃO

Cantora, percussionista e arte educadora, Siba Puri desenvolve um trabalho artístico que tem como influência a sua avó, que em território Puri, em São Jose de Ubá, criava canções de roda sobre a força encantada presente na terra e nas estrelas.

A vivência da artista no contexto urbano em Olinda, onde nasceu, proporcionaram um contato direto com a cultura popular no bairro de Rio Doce. "A Música Indígena Contemporânea precisa ocupar todos os espaços. Acredito que o projeto da Incubadora pode contribuir muito pra difusão desse movimento necessário", anseia Siba.

Jogba

Jogba - DIVULGAÇÃO

Jovem talento do cenário de hip-hop da cidade do Recife, de Água Fria, Jogba tem letras que reflexo autêntico de sua jornada, tornando-o uma voz única no hip-hop da cidade. Kildare Nascimento e Emerson Andrade foram os músicos que participaram da gravação de Jogba para a faixa produzida na Incubadora Musical do Recife.

"Vejo a Incubadora como a chance de expandir meu alcance para um público mais amplo, contribuindo para colocar minha favela no mapa cultural e musical. Estou empolgado para essa jornada e ver como essa oportunidade pode impactar não apenas minha carreira, mas também minha comunidade", relata o cantor

Maracatu Nação Erê

Maracatu Nação Erê - DIVULGAÇÃO

Representantes da cultura popular pernambucana e de heranças ancestrais, o Maracatu Nação Erê, de Brasília Teimosa, surgiu em 1993 como um instrumento de alfabetização e conscientização das crianças do CEPOMA - Centro de Educação Popular Mailde Araujo.

Formado por crianças e jovens da comunidade, a entidade busca estimular a educação que é a base de tudo na formação do indivíduo. De sua formação até agora, a Nação Erê segue levando a cultura de Pernambuco e difundindo em várias partes do Brasil a música afrobrasileira de raízes históricas com novas gerações de instrumentistas. “É muito importante fazer com que crianças escutem e vejam crianças fazendo maracatu, mantendo viva essa tradição. E a Incubadora do Coquetel Molotov é uma oportunidade massa nesse cenário da música”, diz Dandara Martins, integrante do CEPOMA.