Qual era o nome verdadeiro de Silvio Santos? Veja nome de batismo do apresentador do SBT

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão estava internado no Hospital Albert Einstein e faleceu neste sábado

Morreu neste sábado, 17, o apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Silvio Santos, aos 93 anos. No entanto, o seu nome de batismo não era esse e sim, Senor Abravanel.

O nome 'Senor' é uma homenagem ao seu avô, Senor Abram Abravanel, que morreu em 1933. A família é descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu responsável pelas finanças de Portugal e da Espanha no século 15. "O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos, Isabel e Fernando, para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a inquisição, os reis católicos disseram 'você fica e o povo judeu vai'. Ele disse, 'não, o povo judeu vai e eu vou junto", afirmou Silvio Santos na década de 80.

SENOR PARA SILVIO

No entanto, veio a mudança de Dom para Senor e seguisse assim a linhagem. Os pais do artista eram Alberto Abravanel, judeu sefardita nascido na cidade de Tessalônica, falecido em 76. E Rebecca Caro, falecida em 89, também judia ascida na cidade de Esmirna. Rebecca tinha dificuldade em pronunciar 'Senor' e acabava chamando-o de Silvio, e com esse 'apelido' surgiu a troca para o seu nome artístico.

