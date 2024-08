Veja causa da morte de Silvio Santos. Conheça trajetória do apresentador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos, faleceu na manhã deste sábado, 17, aos 93 anos. Silvio estava internado desde o início de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dias após receber alta de um quadro de H1N1.

O SBT confirmou a morte de Silvio por meio de publicação nas redes sociais.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", diz a publicação.

Segundo o Hospital Albert Einstein, o comunicador faleceu em decorrência de uma broncopeneumonia, após infecção por Influenza (H1N1).



Trajetória de Silvio Santos

Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio, nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro.

Silvio Santos construiu sua carreira na televisão brasileira ao longo de 64 anos, iniciando em 1960. apresentando o programa Vamos Brincar de Forca, exibido pela antiga TV Paulista, posteriormente tornando-se o popular Programa Silvio Santos.

Desde então, criou um legado na televisão brasileira, comandando o Sistema Brasileiro de Televisão, parte do Grupo Silvio Santos, conglomerado de empresas.