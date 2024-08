HORÓSCOPO, 19/8: As finanças pedem um cuidado especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A semana começa tensa, e o trabalho vai precisar de atenção extra, porque será fácil se distrair com qualquer coisinha. À tarde, o céu pede cuidado especial com a grana: a chance de gastar demais será grande. Seus interesses amorosos podem esfriar ao longo do dia. Cor: PRETO Palpites: 42, 06, 33

TOURO

As finanças pedem um cuidado especial: boas chances de entrar uma grana extra. Mas, você também pode gastar na mesma velocidade. À noite, a Lua em Peixes envia as melhores vibes para você fazer uma social. Os interesses em comum protegem o amor, mas atenção com o ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 56, 54, 29

GÊMEOS

As estrelas destacam seu lado comunicativo e curioso, mas também avisam que vão pintar alguns desafios pela frente. Preste atenção no que precisa ser feito e não deixe que distrações ou mal–entendidos te atrapalhem, ok? Tudo ok no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 25, 36, 18

CÂNCER

Se depender dos astros, mudanças e surpresas podem movimentar as coisas logo cedo no trabalho. Explore ao máximo o seu poder de comunicação e faça o possível para esclarecer assuntos polêmicos. No amor, manter o bom humor será o segredo do sucesso. Cor: AMARELO Palpites: 12, 28, 01

LEÃO

Talvez tenha que lidar com a concorrência e negociações mais tensas, mas as vibes são positivas para uma sociedade ou parcerias! À tarde, a vida profissional pede mais cuidado, assim como as amizades: evite confrontos. A sensualidade também anima os momentos no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 48, 55

VIRGEM

No que depender das estrelas, um esforço extra da sua parte ajuda a desenrolar as tarefas que estavam empacadas. Só tenha cautela para não bater de frente com quem pensa diferente ou está em outra vibe no momento. No amor, é melhor pegar leve nas críticas. Cor: PRATA Palpites: 36, 29, 02

LIBRA

O dia começa um pouco tenso, e é melhor aproveitar para dar andamento nas tarefas que podem ser feitas de maneira isolada. Para vencer os imprevistos, o trabalho duro será a melhor política! À tarde, o tempo fecha e há risco de trovoadas no amor e nas amizades. Cor: LILÁS Palpites: 59, 31, 13

ESCORPIÃO

O céu fica tenso, e você vai ter que redobrar o esforço para não deixar a peteca cair. Embora possa contar com sorte à noite, com a entrada da Lua em seu paraíso astral, é melhor não baixar a guarda e ficar na sua. No amor, cuidado com ciúmes. Cor: VIOLETA Palpites: 24, 26, 44

SAGITÁRIO

Você vai perceber que a sua habilidade de comunicação segue em alta: aposte num bom papo para resolver qualquer pendência, inclusive em casa. Mas tenha cuidado para não conversar demais nem se distrair com qualquer coisinha. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 09, 18, 45

CAPRICÓRNIO

O dia começa tenso, mas as finanças contam com vibes positivas e você pode ter avanços importantes na área. Mas a vontade de sair comprando tudo o que vê tem chances de crescer. E no amor, tenha cautela com ciúme. Cor: CINZA Palpites: 29, 36, 54

AQUÁRIO

Você pode ter boas novas envolvendo negócios: ligue as antenas para agarrar uma oportunidade que cruzar seu caminho. Mas vai ser preciso redobrar o empenho para dar conta do que precisa fazer, valeu? . No amor, o ciúme pode se tornar o maior problema. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 59, 32, 49

PEIXES

A Lua segue infernizando o seu astral hoje e, com alguns astros se estranhando no céu, você vai precisar de cautela para evitar problemas. Fofocas e problemas envolvendo comunicação serão os maiores desafios: inspire, respire e faça a sua parte. Astral mais tranquilo no amor. Cor: 45, 52, 16 Palpites: 45, 52, 16