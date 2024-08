RESUMO DAS NOVELAS, 19/8: Quinota exige falar com Ariosto, em No Rancho Fundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela visita Álvaro na prisão e garante que está disposta a retirar a denúncia contra o amigo para que ele obtenha a sua liberdade. Samanta não hesita em confrontar Ángela ao saber que ajudou o marido e Mirta descobre que Gerardo não é. mais vai morar na casa. Ángela desabafa com a amiga Luz e garante que sente que a vida é injusta com ela já que foi novamente separada da mãe e do homem que ama Gerardo chora diante da foto de Beatriz por causa da atitude que sua filha tomou, Samantha. . Samanta consegue impedir que Ángela faça estágio no hospital, Mirta tenta evitar que a carta que Yolanda deixou chegue a Leonardo e Alma descobre que após a morte do pai descongelaram todas as contas bancárias, então ela recuperou sua fortuna.

(20h45) A Caverna Encantada

Tonico leva Anna, Manu e Isadora até a casa de Shirley e Wanda para que elas descubram mais pistas sobre o Colégio Rosa dos Ventos. Norma compara a letra de Gabriel com a carta do admirador secreto e percebe que a caligrafia é igual. Dalete comenta com Gabriel que Norma está atrás de um admirador secreto e que acredita que algum professor esteja interessado nela. Anna revela a Tonico que descobriu que a mãe morava na residência antes de se tornar o colégio e quer saber o motivo de Paulo tê-la levado até o local. Felipe admite para Gabriel que a carta sentimental que ele pediu ao professor para escrever foi destinada a Norma. Norma prepara uma surpresa romântica para Gabriel.

(21h15) A Infância de Romeu e Julieta

A emissora não enviou os capítulos da novela.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Abraão se surpreende com a presença de Uriala no quarto do filho. Rebeca se despede de seus pais. Uriala leva uma invertida de Abraão. Leora e Omar seguem para Gerar. Quetura demonstra sabedoria. Leora e Omar chegam ao palácio. Omar é surpreendido pela decisão do rei. Isaque se encontra com Rebeca.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Quinota exige falar com Ariosto, e Marcelo Gouveia e Deodora conseguem escapar sem ser vistos. Artur desperta no cativeiro. Quinota estranha a resposta de Ariosto sobre Artur, e volta a pedir ao sogro que desfaça a sociedade com Zefa Leonel na Gruta Azul. Cira ouve a conversa de Quinota e Ariosto e deduz que a moça está grávida. Fé reforça sua desconfiança de que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Blandina devolve todo o dinheiro que roubou de Dracena. Dracena repreende Corina por explorar Tia Salete. Blandina se apresenta a Zefa Leonel como sócia da Gruta Azul. Marcelo Gouveia avisa Quinota que Artur foi sequestrado.

(19h40) Família é Tudo

Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marieta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com Ubaiara/Youssef. Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Catarina tenta disfarçar os sentimentos por Furtado. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. Ubaiara/Youssef se surpreende ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita.



(21h20) Renascer

José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio. Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda. Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.