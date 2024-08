Quando o Cinema São Luiz reabre no Recife? Saiba como anda reforma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cinéfilos e turistas seguem no aguardo do retorno do Cinema São Luiz, uma joia da sétima arte da capital pernambucana. A sala está fechada desde maio de 2022. No Diário Oficial do último sábado (17), o Governo de Pernambuco, responsável pelo espaço, informou que o restauro do forro de gesso decorado está "praticamente finalizado".

A obra se encontra em fase final de reintegração das camadas pictóricas do forro, pintura, retoques e revisão do acabamento. Após esse restauro, a sala já poderá ser reaberta, parcialmente, para o público. De acordo com o Seculte-PE/Fundarpe, o término do restauro está previsto para o mês de setembro próximo.

Esse forro foi danificado após o colapso do sistema de esgotamento de águas pluviais, em decorrência das chuvas torrenciais de fevereiro de 2023. O restauro teve início em fevereiro deste ano com o mapeamento e reprodução das placas ornamentais, a limpeza e higienização das pinturas que permaneceram.

Requalificação

Após a finalização do forro, no entanto, a obra não acaba. A próxima etapa será a de requalificação, já foi licitada e homologada, restando o empenho, a assinatura do contrato com a empresa (a mesma do restauro do forro) e a emissão da ordem de serviço. Essa nova fase tem previsão de duração de dez meses e ocorrerá com o cinema funcionando para o público.

A fase de requalificação do cinema prevê obras nas marquises (essas as de maior relevância, pois apresentam problemas estruturais), no sistema de prevenção de incêndio, nos banheiros (com recursos de acessibilidade), além da implantação de um elevador e a recuperação de danos mapeados em pisos, tetos, portas, luminárias e no letreiro.

Por que o São Luiz está fechado? Entenda o histórico

Templo do cinema pernambucano recebeu manutenção técnica - JAILTON JR./JC IMAGEM Cinema São Luiz - Jailton Jr. Cinema São Luiz - Jailton Jr.

O Cinema São Luiz foi fechado em 2022 para uma reforma realizada pela Secult-PE/Fundarpe ainda no final do governo de Paulo Câmara. Essa requalificação fazia parte de um plano maior, que destinou R$ 16,6 milhões para 10 equipamentos culturais.

A sala recebeu obras estruturas estimadas em R$ 1,3 milhão, com enfoque na modernização do sistema de climatização e na instalação elétrica. A previsão de reabertura seria para o final daquele ano, o que não ocorreu, visto que foram encontradas novas situações pela empresa responsável pela obra.

Após chuvas torrenciais ocorridas no Recife em fevereiro de 2023, o equipamento precisou ser totalmente interditado por medida de segurança. Na ocasião, houve vazamento generalizado no sistema de captação de chuva do telhado, acarretando um transbordamento de calhas e colapso no sistema de esgotamento de águas pluviais, com consequente comprometimento de pontos da fixação do forro em gesso ornamentado, que agravaram o risco de desprendimento de partes dessas peças.

Repasses da Lei Paulo Gustavo

Em setembro de 2023, a Secult-PE oficializou convênios com a Fundarpe para repasse de recursos da Lei Pau Gustavo que serão investidos em reformas e melhorias do Cinema São Luiz, do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco (Mispe) e do Theatro Cinema Guarany de Triunfo.

Segundo publicação no Diário Oficial do Estado, o governo de Pernambuco destinou R$ 3.300.000,00 para realização dos serviços do São Luiz e do Mispe. O convênio tem prazo de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, 27 de setembro de 2023, e foi assinado pela secretária de Cultura do estado, Cacau de Paula.