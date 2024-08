RESUMO DAS NOVELAS, 20/8: Bento aposta que Lilith está interessada nele e investe na moça, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h) Contigo Sim

Cândida revela a Clarita que quando os pais de Álvaro descobriram que ela estava grávida, negociaram que desistiriam do processo contra ela em troca de ela lhes dar o bebê, então ela aceitou que Leonardo descobrisse o que Samanta fez com Ángela e Oscar faz. uma revelação para Eddie sobre seu chefe. Don Gerardo aceita a proposta de Ángela e passa a morar no bairro, Eddie pede a Oscar para não ser cúmplice de Samanta e Mirta descobre que a filha de Gerardo atentado contra a vida do bebê de Ángela. Após descobrir que Alma está esperando um filho, Leonardo decide abandonar a ideia de pedir o divórcio à esposa e se compromete a dar a ela e ao bebê um lar feliz. Mirta pede ajuda a Samanta para se livrar do corpo do inspetor. mas em troca ela pede a carta que deixaram para Leonardo.

(20h30) A Caverna Encantada

Gabriel confessa para Norma que escreveu a carta, mas que não era para ela. Sozinha na sala da diretoria, Norma sofre com o amor não correspondido. Norma escuta Anna afirmar para Pilar que o colégio era a casa da mãe dela. Tonico declara a Norma que não contou nada sobre o passado para Anna, e que Shirley e Wanda podem estar envolvidas no caso. Gabriel diz a Felipe que não o entregou para Norma, mas que agora ele deve ajudar o professor em tarefas para aprender a lição. No caminho da casa das detetives, Norma encontra Betina passeando com os cachorros, e um deles faz xixi nela. Em conversa com Shirley e Wanda, Norma alega que elas não podem falar nada do passado para Anna, já que pode afetar o psicológico da garota.

A Infância de Romeu e Julieta

Não haverá exibição do capítulo por conta da transmissão da Conmebol Sul-Americana.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Fátima ameaça Debra. Isaque e Rebeca se encantam um pelo outro. Leora implora para o rei Abimeleque mudar de decisão. No acampamento, todos se impressionam com a beleza de Rebeca. Labão briga com Betuel. Leora enfrenta o rei.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Marcelo Gouveia convence Quinota a esperar o pedido de resgate dos sequestradores antes de avisar à polícia. Ariosto vai ao cabaré em busca de Deodora e Vespertino estranha. Ariosto diz a Deodora que precisa manter Artur afastado até que possa encontrar a origem da mina de turmalina. Quintilha anuncia que está noiva de Primo Cícero. Deodora acredita que Ariosto a pedirá em casamento. Zefa Leonel ameaça Blandina. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota, que sofre com a situação de Artur. Zé Beltino pede ajuda a Dracena para reconquistar Blandina. Deodora se frustra com o pedido de Ariosto para se vestir como Zefa Leonel. Marcelo Gouveia e Quinota se preparam para resgatar Artur.

(19h40) Família é Tudo

Júpiter pensa em como ajudar Lupita. Leda enfrenta Jules. Brenda comenta com Joana que Ramón ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom. Keblerson e Haroldinho copiam a mesma coreografia para ensinar para Andrômeda e Sheila, respectivamente. Frida descobre que Catarina tomou o seu lugar no samba. Memo obriga Lupita a destratar Guto. Ramón discute com Brenda. Guto sai com Mila. Electra avisa a Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica. Maya se emociona com Eva. Joana é atropelada. Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora.



(21h20) Renascer

Bento aposta que Lilith está interessada nele e investe na moça. Teca e Pitoco começam a namorar. Morena sente a casa vazia. Lilith dá um fora em Bento e demonstra admiração pelo talento de Zinha. Rachid desconfia de que Lilith esconda algo. Ritinha fica com Eriberto. Bento disputa o quarto de José Inocêncio com João Pedro. Os dois brigam. João Pedro e Sandra ficam impressionados com a previsão de Inácia, que afirma sentir que José Inocêncio irá se juntar a Maria Santa quando voltar à fazenda.