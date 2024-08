Conheça um raro acervo de arte barroca do Recife catalogado em livro póstumo de José Luiz Mota Menezes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Publicação 'A Quinta Noite' divulga as pinturas sobre Santa Teresa de Jesus na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, construída em 1700

A história da vida de Santa Teresa D'Avila, da Espanha, através das pinturas e obras de arte na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, localizado no bairro de Santo Antônio, no Recife. Essa premissa guia o livro póstumo do respeitado arquiteto e historiador José Luiz Mota Menezes (1936-2021).

"A Quinta Noite: as pinturas sobre Santa Teresa de Jesus, na Ordem Terceira do Carmo - Recife" será lançado nesta quinta-feira (22), às 15h, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, na Av. Dantas Barreto – s/n, integrando a Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco.

O projeto, que contou com produção executiva de Clarisse Fraga, da Bureau de Cultura, e incentivo do Funcultura-PE, prevê a publicação de mil exemplares físicos e disponibilização também em formato PDF acessível, com audiodescrição das imagens, no site www.bureaudecultura.com.br/livros.

Sobre a igreja

Pinturas dedicadas à vida de Santa Teresa de Jesus na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, no Recife - GUSTAVO MAIA/DIVULGAÇÃO

Construída em 1700, possui um grande conjunto de pinturas dedicadas à vida de Santa Teresa de Jesus, que cobrem todo o forro e algumas paredes do templo. A ornamentação interior somente terminou em 1737, ocasião em que foi consagrada.

Esse templo religioso é uma dos maiores repositórios de representações pintadas sobre a Santa. Quase todas as obras são de um único artista: João de Deus e Sepúlveda.

O livro não traz apenas uma análise teórica ou de sapiência das pinturas, mas divulga um tesouro artístico ainda desconhecido da maioria dos brasileiros, inclusive dos pernambucanos.

Artistas



Além das pinturas de João de Deus e Sepúlveda, a publicação ainda apresenta trabalhos realizados pelo artista Manuel de Jesus Pinto. Ambos pintores ativos no século XVIII, no Recife.

"Foram obras realizadas a partir de gravuras e pinturas existentes e de conhecimento dos dois artistas. No entanto, não são meras cópias, mas sim releituras de grande valor para a nossa arte barroca", menciona o autor na publicação.

Releituras e novas composições de temas não explorados com tantos detalhes em outras igrejas dedicadas à reformadora religiosa, a freira Teresa D'Ávila.

Acervo

"A publicação desta nova obra do professor José Luiz Mota Menezes contribui para um maior conhecimento do acervo artístico de um dos mais belos templos da Cidade do Recife, tombado no Livro do Tombo Belas Artes - Inscr. nº 81, de 30/05/1938", declara Clarisse Fraga.

Para o fotógrafo Gustavo Maia, responsável por catalogar as imagens, esse estudo é mais um presente que o professor José Luiz da Mota Menezes deixa para a cidade do Recife. "Uma verdadeira joia da arquitetura barroca, precioso edifício do Patrimônio histórico e cultural pernambucano", considera.

No total, uma série de 40 quadros retratando cenas da vida da Santa Tereza d'Ávila são objeto do detalhado estudo realizado pelo professor. Todos são descritos individualmente, criando um mapa artístico para o conjunto das pinturas da nave da igreja com apresentação em detalhe nas fotografias que ilustram "A Quinta Noite".

A publicação de um livro ilustrado com tal temática torna-se um instrumento para divulgação e salvaguarda do acervo pictórico no âmbito nacional e internacional, dando a Pernambuco a primazia de tal feito e ainda considerando a obra única de um pintor, João de Deus e Sepúlveda, que soube representar as ideias do pintor Andreas Pozzo em outra igreja, a de São Pedro dos Clérigos, na mesma cidade. Também tal conjunto torna-se valioso por ser de uma mesma autoria, situação rara no Brasil.

SERVIÇO

Lançamento do livro "A Quinta Noite: as pinturas sobre Santa Teresa d'Ávila da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo - Recife/PE"

Quando: nesta quinta-feira (22), às 15h

Onde: na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, s/n, no bairro de Santo Antônio - Recife