Recifense Juliano Muta é guiado pela poética em 'Nesse Lugar Fora Daqui', segundo álbum de estúdio

Nove anos após sua estreia fonográfica solo, o cantor e compositor recifense Juliano Muta lançou o seu segundo álbum, "Nesse lugar fora daqui", no último dia 14 de agosto. Com produção musical, mixagem e masterização de Luccas Maia, e participações de Tiné, Igor de Carvalho e Maneco Baccarelli, além de um time de músicos convidados, o disco é resultado da maturação poética e estética que a experiência lhe ofereceu ao longo dos anos.

"'Nesse Lugar Fora Daqui' é o terreno da minha poesia, longe de qualquer limite convencional. É o papel em branco para minhas escrituras, que também são vestígios, artefatos que quero deixar nesse planeta. É a forma que eu encontrei de ser menos efêmero, de permanecer de alguma forma, mesmo depois que meu corpo físico fenecer. A poesia é o lugar de ser eterno. Um grito que ressoa e atravessa os anos", diz o artista

Produção

Juliano Muta lança 'Nesse lugar fora daqui' - DIVULGAÇÃO

Gravado entre 2022 e 2024 – nos estúdios de Luccas Maia, Nalage Studio e 7 Cordas – , o novo álbum traz nove faixas assinadas por Juliano Muta, quatro delas em parceria: "Não trago mais" (com Tiné), "Livre" (com Igor de Carvalho), "A ver navios" (com Maneco Baccarelli) e "Juízo" (com Pedro Saldanha, seu mais antigo e frequente parceiro).

Para executar as músicas do álbum, vários foram os músicos convidados, entre amigos de velhos carnavais e novos parceiros: Yuri Queiroga, Guga Fonseca, Leo Vila Nova, Moab Nascimento, Breno Cunha, Breno, Glauco César II (diretamente de Lisboa/Portugal), Elton Sarmento, Lucas dos Prazeres e Gilú Amaral (esses dois últimos, sampleados).

Repertório

Em quase 30 anos como compositor, Muta coleciona, pelo menos, 200 letras. Para "Nesse lugar fora daqui", o músico fez uma seleção intuitiva do que entraria no disco, sem nenhum recorte conceitual ou estético pré-definido. Isso, na verdade, foi se descortinando para ele depois de escolhidas as canções.

"Depois de ler com mais atenção as músicas que eu selecionei, percebi uma coisa que marca muito minha poética: o existencialismo. A busca pelo sentido de ser e estar no mundo. O lugar que me cabe em confronto com as caixas e papéis impostos".

Seja em canções de formato mais pop, como "Seta torta", ou um partido alto, como "Não trago mais", um ijexá, como "Dentes de mentex", ou em canções de sonoridade mais densa, a exemplo de "Juízo", a poesia de Juliano Muta é o fio condutor de sua obra.

Sonoridade

Diferente do seu primeiro álbum, "Chego Perto", mais grandiloquente em termos de instrumentação, o novo álbum se apresenta mais enxuto, conta o artista.

"No primeiro disco eu busquei muitos elementos sonoros, naipe de metais, bateria, guitarras, tudo muito. E com o passar dos anos, comecei a apreciar mais o silêncio e contar uma história buscando menos massa sonora. Contudo, acredito que minha poesia permaneceu fiel, apenas aprofundei mais os temas que eu já abordava antes."

"Nesse lugar fora daqui" está disponível em todas as plataformas de streaming, no último dia 14 de agosto.