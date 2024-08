RESUMO DAS NOVELAS, 22/8: Norma liga para Mateus para tentar convencê-lo a desistir de buscar Anna, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela vira mãe, mas seu bebê tem problemas respiratórios. Oscar perdoa Samanta e sob certas condições aceita voltar a trabalhar com ela. Memito é discriminado por sua situação física. Alma chega ao consultório de Leonardo e reclama com ele por tê-la deixado sozinha durante a ultrassonografia do bebê por causa da emergência. Benjamín dá a Samanta o endereço do local onde deixou o corpo do inspetor e pede que ela não o traia, pois ele poderia falar com Mirta. aconselha Alma a chantagear Leonardo com a saúde de seu bebê. Félix atira em Pablo e impede que ele se case com Luz, Álvaro não quer que Leonardo cuide de seu bebê e Darío informa a Ángela que seu filho está em estado crítico.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma liga para Mateus para tentar convencê-lo a desistir de buscar Anna, mas ele insiste em ir, preocupado com a saúde mental da menina. Norma pede a Elisa que grave um vídeo de Anna brincando para provar a Mateus que ela está feliz e bem. Gabriel diz a Felipe que ele está passando dos limites e que pretende dar-lhe um demérito. Lavínia flagra Anna conversando com Moleza e fica assustada. Na diretoria, Lavínia conta a Elisa e Norma que a mochila da Anna fala.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Uriala dá à luz. Abraão reencontra Ismael. Quetura dá uma notícia triste sobre Abraão. Um ano depois, Rebeca está grávida. Ela se emociona ao ouvir a voz de Deus. Labão fica surpreso ao saber que Dinah está grávida. Isaque descobre o que o Senhor disse para Rebeca.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Marcelo Gouveia vence o guarda do cativeiro, e foge com Artur e Quinota. Juquinha procura Blandina e afirma que ficou magoado com sua partida. Blandina flagra Dracena e Zé Beltino conversando, bem próximos. Marcelo Gouveia manipula Quinota e Artur, que agradece o amigo por ter salvado sua vida. Jordão Nicácio alerta Ariosto sobre a fuga de Artur. Deodora aconselha Ariosto. Tia Salete e Floro Borromeu planejam seu casamento. Juquinha procura Vespertino, que o leva até Tia Salete. Vespertino pede perdão novamente a Tia Salete pelo passado dos dois. Marcelo Gouveia insinua para Quinota que Artur sabe do romance entre Deodora e Ariosto.

(19h40) Família é Tudo

Júpiter e Lupita se beijam. Mila se emociona ao falar de amor com Guto. Léo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Guto se desespera ao saber o que aconteceu com Lupita. Lulu sugere que Ernesto mude o visual para conquistar Andrômeda. Júpiter vai para o casarão em Osasco, e Plutão o segue com Frida/Catarina. Maya discute com Jéssica. Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Brenda se enfurece ao perceber que Léo mentiu. Ubaiara/Youssef procura Leda. Vênus descobre que Brenda e Ramón conheciam Joana. Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram.

(21h20) Renascer

Pastor Lívio e Lu falam com Dalva e os acampados. Tião se nega a deixar a roça de Egídio após determinação da justiça. Bento estranha que as terras de Egídio sejam consideradas produtivas. Iolanda elogia Lilith para Rachid. Eriberto teme manter um relacionamento com Ritinha. Egídio pede ao delegado Nórcia, que acompanhe o processo de reintegração de posse de suas terras. Augusto atua para que Bento e João Pedro façam as pazes.