Exposição sobre Michelangelo estende temporada no RioMar Recife e recebe Coral Pró-Criança

Coral do Movimento Pró-Criança fará uma apresentação no foyer da mostra, nesta sexta-feira (23), às 16h; exposição segue até o dia 30 de setembro

Sucesso de público, a exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" estendeu a sua temporada no RioMar Recife até 30 de setembro. Para celebrar, o Coral do Movimento Pró-Criança fará uma apresentação no foyer da mostra, nesta sexta-feira (23), às 16h, com acesso gratuito ao público.

Os 28 integrantes do Coral, entre crianças e adolescentes, mostram repertório de sucessos da música brasileira e internacional, como "Xote das Meninas", "A Paz", "Superfantástico" e "Memory", acompanhados pelos instrumentos de percussão e flauta doce.

Exposição

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" traz para a capital pernambucana a experiência de entrar na Capela por meio de uma reprodução animada das paredes e teto com escala semelhante à original, além das representações de algumas das mais importantes obras artísticas da humanidade.

Exposição 'Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina' no RioMar Recife - ARNALDO SETTE/ESPECIAL PARA O RIOMAR RECIFE Exposição 'Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina' no RioMar Recife - ARNALDO SETTE/ESPECIAL PARA O RIOMAR RECIFE Exposição 'Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina' no RioMar Recife - ARNALDO SETTE/ESPECIAL PARA O RIOMAR RECIFE Exposição 'Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina' no RioMar Recife - ARNALDO SETTE/ESPECIAL PARA O RIOMAR RECIFE

A exposição ocupa área de mais de mil metros quadrados no piso L3 do mall, com 15 salas contendo réplicas de obras, manuscritos, desenhos e esculturas em tamanho real, incluindo uma novidade exclusiva e diferente da temporada do ano passado no MIS Experience (SP), onde fez sua estreia: um ambiente imersivo dedicado à famosa "Pietà", escultura que representa a Virgem Maria segurando seu filho Jesus nos braços.

Além da Capela e de toda experiência imersiva pela história, os visitantes podem ver de perto a reprodução em tamanho real da escultura de David, que, situada em Florença, é uma das obras mais visitadas no mundo. A peça original tem mais de 5 metros de altura (mesmo tamanho que pode ser vista na exposição), foi feita em mármore branco e pesa cerca de 5 toneladas. Michelangelo tinha apenas 26 anos quando entregou a obra.

SERVIÇO

Exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Onde: Piso L3 do RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife)

Visitação: até 30 de setembro de 2024, de segunda a quinta, das 10h às 20h30; e sexta, sábado e domingo, das 12h às 19h30

Quanto: segunda a quinta: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)