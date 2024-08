Show de Gilberto Gil: Começam vendas para última turnê. Confira preços e saiba onde comprar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A turnê de despedida de Gilberto Gil, "Tempo Rei", começou a sua pré-venda nesta segunda-feira (19), a partir das 10h, no site da Eventim. O músico de 82 anos vai percorrer arenas e estádios do país entre março e novembro do próximo ano.

Realizada pela 30e e Gege Produções, a turnê estreará na Fonte Nova, em Salvador, onde o artista baiano fez uma apresentação histórica com o jamaicano Jimmy Cliff, em 1980. O encerramento será no Recife, com show no Classic Hall. Ao todo, a turnê vai percorrer nove cidades do país em 11 apresentações.

A pré-venda é exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard, no site oficial www.giltemporei.com.br.

Ingressos para Gilberto Gil: vendas gerais

Nesta quinta (22), a partir das 12h, será aberta a venda de ingressos para o público geral. A turnê marcará o adeus do cantor baiano à rotina de viagens e shows alongados, mas não representa uma aposentadoria.

Gilberto Gil volta a Pernambuco - @douglasfischer_fotografia/Divulgação

A despedida não o afastará de shows pontuais e do ritual de compor e gravar. O repertório da apresentação será discutido com sua equipe, mas Gil pensa em acolher sugestões de fãs e amigos.

"Gilberto Gil fará uma apresentação que celebrará de forma imersiva e sensorial a entidade mais intrigante da experiência humana: o TEMPO. Lembrando que, para Gil, o tempo é simplesmente o AGORA. E esse é o convite e a proposta do artista: embaralhar as cartas de sua própria história e viver junto com seu público um espetáculo que o Brasil e o mundo irão guardar para sempre na memória", diz o texto no site do projeto.

Confira ingressos para a turnê de Gilberto Gil:

15 de março - Salvador (BA) - Arena Fonte Nova

CADEIRA SUPERIOR L/N - ANDAR COM FÉ: R$ 180 (inteira), R$ 126 (desconto BB), R$ 108 (social), R$ 90 (meia)



PISTA - AQUELE ABRAÇO: R$ 280 (inteira), R$ 196 (desconto BB), R$ 168 (social), R$ 140 (meia)



CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE: R$ 350 (inteira), R$ 245 (desconto BB), R$ 210 (social), R$ 175 (meia)



CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE: R$ 350 (inteira), R$ 245 (desconto BB), R$ 210 (social), R$ 175 (meia)



CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



LOUNGE PREMIUM: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 450 (inteira), R$ 315 (desconto BB), R$ 270 (social), R$ 225 (meia)

29 e 30 de março de 2025 – Rio de Janeiro (RJ) – Farmasi Arena

CADEIRA SUPERIOR N3 - ANDAR COM FÉ: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 480 (inteira), R$ 336 (desconto BB), R$ 288 (social), R$ 240 (meia)



CADEIRA INFERIOR N1 - A PAZ: R$ 580 (inteira), R$ 406 (desconto BB), R$ 348 (social), R$ 290 (meia)

11 e 12 de abril de 2025 – São Paulo (SP) – Allianz Parque

CADEIRA SUPERIOR - ANDAR COM FÉ: R$ 230 (inteira), R$ 161 (desconto BB), R$ 138 (social), R$ 115 (meia)



PISTA - AQUELE ABRAÇO: R$ 280 (inteira), R$ 196 (desconto BB), R$ 168 (social), R$ 140 (meia)



CADEIRA INFERIOR - A PAZ: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 530 (inteira), R$ 371 (desconto BB), R$ 318 (social), R$ 265 (meia)

07 de junho de 2025 – Brasília (DF) – Arena BRB Mané Garrincha

ARQUIBANCADA - ANDAR COM FÉ: R$ 240 (inteira), R$ 168 (desconto BB), R$ 144 (social), R$ 120 (meia)



PISTA - AQUELE ABRAÇO: R$ 330 (inteira), R$ 231 (desconto BB), R$ 198 (social), R$ 165 (meia)



CADEIRA INFERIOR - A PAZ: R$ 450 (inteira), R$ 315 (desconto BB), R$ 270 (social), R$ 225 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 480 (inteira), R$ 336 (desconto BB), R$ 288 (social), R$ 240 (meia)

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte (MG) – Arena MRV

CADEIRA SUPERIOR SUL: R$ 130 (inteira), R$ 91 (desconto BB), R$ 78 (social), R$ 65 (meia)



CADEIRA SUPERIOR - ANDAR COM FÉ: R$ 180 (inteira), R$ 126 (desconto BB), R$ 108 (social), R$ 90 (meia)



CADEIRA INFERIOR SUL: R$ 230 (inteira), R$ 161 (desconto BB), R$ 138 (social), R$ 115 (meia)



PISTA - AQUELE ABRAÇO: R$ 280 (inteira), R$ 196 (desconto BB), R$ 168 (social), R$ 140 (meia)



CADEIRA INFERIOR - A PAZ: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 480 (inteira), R$ 336 (desconto BB), R$ 288 (social), R$ 240 (meia)

05 de julho de 2025 – Curitiba (PR) – Ligga Arena

CADEIRA SUPERIOR - ANDAR COM FÉ: R$ 230 (inteira), R$ 161 (desconto BB), R$ 138 (social), R$ 115 (meia)



CADEIRA INFERIOR - A PAZ: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 580 (inteira), R$ 406 (desconto BB), R$ 348 (social), R$ 290 (meia)

09 de agosto de 2025 – Belém (PA) – Estádio Mangueirão

ARQUIBANCADA A E B: R$ 180 (inteira), R$ 126 (desconto BB), R$ 108 (social), R$ 90 (meia)



PISTA - AQUELE ABRAÇO: R$ 230 (inteira), R$ 161 (desconto BB), R$ 138 (social), R$ 115 (meia)



CADEIRAS - A PAZ: R$ 230 (preço único), R$ 161 (desconto BB)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 380 (inteira), R$ 266 (desconto BB), R$ 228 (social), R$ 190 (meia)



CAMAROTE LADO A E B: R$ 500 (preço único), R$ 350 (desconto BB)

15 de novembro de 2025 – Fortaleza (CE) – Centro de Formação Olímpica (CFO)

ARQUIBANCADA - ANDAR COM FÉ: R$ 250 (inteira), R$ 175 (desconto BB), R$ 150 (social), R$ 125 (meia)



PISTA PREMIUM - BANCO DO BRASIL: R$ 480 (inteira), R$ 336 (desconto BB), R$ 288 (social), R$ 240 (meia)

22 de novembro de 2025 – Recife (PE) – Classic Hall