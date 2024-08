'Uma das melhores experiências que tive', diz Wagner Moura sobre filmagens no Recife para 'O Agente Secreto'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cineasta Kleber Mendonça Filho finalizou na última semana as filmagens de seu novo projeto, "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e estrelado por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Udo Kier e grande elenco. Foram dez semanas de filmagens, divididas entre Recife e São Paulo.

Com o encerramento, houve também a divulgação oficial de outros nomes do elenco: Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, além de atores que estiveram em "Bacurau" (2019), codirigido com Juliano Dornelles: Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo. Ao todo, foram 70 atores e atrizes.

A previsão de estreia para "O Agente Secreto" é para 2025, pela Vitrine Filmes. O longa é um thriller de suspense ambientado entre as duas capitais dos anos 1970.

'Recife é tão importante na minha vida', diz Moura

Kleber Mendonça Filho Emilie Lesclaux e Wagner Moura nos bastidores de 'O Agente Secreto' - BRENT TRAVERS/DIVULGAÇÃO

"Filmar 'O Agente Secreto' foi o resultado de uma longa espera para trabalhar com Kleber. Foi uma das melhores experiências que tive", diz Wagner Moura, que voltou a filmar no Brasil após dez anos. Desta vez, ele interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que chega no Recife em 1977 à procura de um pouco de paz, mas logo se torna um agente do caos na cidade.

"Artisticamente, Kleber é gênio, pessoalmente, um cara massa demais; ele e todos os seus, essa gente foda de Pernambuco. Recife é tão importante na minha vida… eu, Lázaro, Vladimir e Gustavo ali meninos fazendo 'A Máquina' no Armazém 14. Fechou-se um ciclo e abriu-se, claro, outro. Porque essa relação, Kleber, Emilie, Recife, pra mim, é pra sempre".

Kleber Mendonça fala em 'conquista'

"Concluir as filmagens é sempre uma conquista, estamos nesse processo de produção desde janeiro, e agora concluindo os dois meses de filmagem. Agradeço ao grande artista e pessoa que é Wagner Moura, para quem escrevi o papel principal durante os últimos três anos", diz Kleber Mendonça, que também é diretor de "O Som ao Redor" (2012), "Aquarius" (2016) e "Retratos Fantasmas" (2023).

"A todo o elenco marcante de 70 atores e atrizes, à equipe espetacular, à grande produtora que é Emilie Lesclaux, aos amigos que apoiaram sempre todo o processo. Que experiência forte foi rodar 'O Agente Secreto'", completa.

Enredo

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura em gravações de 'O Agente Oculto' - LAURA CASTOR/DIVULGAÇÃO Udo Kier, Maria Fernanda Cândido e Wagner Moura no Recife para gravações de 'O Agente Secreto' - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no Restaurante Leite, no Recife - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Marcelo (Wagner Moura) é um professor universitário na casa dos 40 anos que sai de São Paulo para o Recife durante a semana de Carnaval, tentando se reunir com seu filho.

Logo, ele descobre que está sendo seguido e espionado pelos vizinhos em seu novo refúgio. Em publicação nas redes sociais, Kleber Mendonça chegou a dizer que o filme trará o seu "melhor roteiro".

"A trama se passa em 1977, mas não é um filme da ditadura: é sobre a lógica do Brasil. É um filme de história que se passa há quase 50 anos. Tinha nove anos na época, o filme vem de lembranças da infância", disse Kleber à Veja.

"Retratos Fantasmas me ajudou a destravar esse filme. Sabe aquele momento que você está meio travado com o roteiro? Esses dois filmes têm uma ligação muito forte, pela imersão no passado. Porque você pesquisei muito, e acessando a biblioteca nacional, que inclusive está no filme, eu vendo jornais antigos".

"O Agente Secreto" é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films ("Anatomia De Uma Queda" e "A Pior Pessoa do Mundo"), a alemã One Two Films e a holandesa Lemming, com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes.