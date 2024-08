Chargista do JC ganha mais um prêmio internacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Thiago Lucas, que também colabora com o jornal francês Le Monde, venceu a 10ª edição do Festival Internacional de Desenhos Animados Ferizaj, no Kosovo

O chargista e ilustrador Thiago Lucas, do Jornal do Commercio, foi um dos vencedores da 10ª edição do Festival Internacional de Desenhos Animados Ferizaj, no Kosovo. A ilustração dele apresentou uma reflexão sobre o avanço do uso da inteligência artificial.

A disputa contou com mais de 1 mil ilustrações, enviadas por artistas de 59 países. Thiago foi o único profissional brasileiro a conquistar o reconhecimento.

"Conquistar mais esse prêmio é motivo de muita alegria, pelo reconhecimento em si e pelo fato de ter sido o único premiado que representa todo o continente americano onde venci vários concorrentes de diversas partes do mundo. Além disso, a charge escolhida procura refletir sobre um processo muito atual que é o avanço da inteligência artificial sobre a sociedade", disse Thiago Lucas.

Thiago Lucas, chargista e ilustrador do Jornal do Commercio - ACERVO PESSOAL

Esse é mais um reconhecimento internacional ao chargista, que também faz parte de um grupo de colaboradores do jornal francês Le Monde.



Em outubro do ano passado, Thiago Lucas foi premiado na 20ª edição do Concurso Internacional do Festival de Banda Desenhada e Cartoon, também no Kosovo. Com o trabalho "Inteligência Artificial", publicado no JC, o pernambucano conquistou a sétima colocação no prêmio. A disputa contou 817 artistas de 74 países, com 2.709 obras.

Thiago Lucas é integrante da parceria entre o Cartooning for Peace e o Le Monde, que permite a publicação de charges de colaboradores ao redor do globo nas primeiras páginas do periódico francês.



O Cartooning for Peace é uma rede internacional de cartunistas da imprensa que usam o humor para lutar pelo respeito às culturas e às liberdades.