Cineclube Casa Zero, no Recife, exibe curtas da diretora Renna Costa; confira programação

O Cineclube Casa Zero, em sua 10ª edição, apresenta a realizadora audiovisual e multiartista Renna Costa em uma mostra especial. Neste domingo (25), às 16h, serão exibidos quatro curtas-metragens: "Expele", "(des)construção", "Lamento de Força Travesti" e "Nordeste Futurista". A entrada é gratuita.

As obras celebram a projeção de novas realidades surgindo do sertão pernambucano, ao mesmo tempo em que reverenciam as tradições negras e as expressões culturais do Nordeste, também evocando iconografia do cangaço e abordando a resistência transgênera em um ambiente historicamente marcado pelo machismo e pela hostilidade.

Casa Zero, no Recife Antigo, é o primeiro shopping sociocultural do Brasil - DIVULGAÇÃO

"Falar de futuro é também pensar em para onde a gente vai, o que está sendo plantado e o que pode vir a florescer. 'Lamento de Força Travesti' é sobre isso", explica Renna Costa, a realizadora convidada.

O projeto é financiado pela Prefeitura do Recife e pelo Governo Federal, através do Edital Geraldo Pinho, utilizando recursos da Lei Paulo Gustavo. A cada quinze dias, o Auditório Urbano Vitalino se transforma em um espaço de exibição e debate sobre os filmes projetados e os temas por eles mobilizados.

Embora a entrada seja gratuita, o número de assentos no Auditório Urbano Vitalino é limitado. Os ingressos são distribuídos uma hora antes do início de cada evento. Além disso, o local é acessível, contando com um elevador para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, e o debate com Renna incluirá tradução para a Língua Brasileira de Sinais.

Sobre Renna Costa

Renna Costa é atriz, poeta, realizadora audiovisual e arte-educadora. Iniciou sua trajetória artística aos sete anos de idade, participando de cursos e oficinas livres, além de realizar filmes publicitários. Em 2007, concluiu o Curso de Interpretação para Cinema, TV, Teatro e Publicidade pela CNT.

Em 2017, graduou-se em Licenciatura e Bacharelado em Teatro pela UDESC. Em 2018, foi premiada como Melhor Atriz da Mostra Agreste pela atuação no curta-metragem "BALDÍA" no 5º Festival de Cinema de Caruaru (PE). Renna já participou de mais de 30 trabalhos no teatro e no audiovisual, destacando-se com seu espetáculo solo "O Problema é a Cerca" (2021 - atual) e os videoclipes "Lamento de Força Travesti" (2021), em parceria com Gabi Benedita, e "Horizonte" (2022), do cantor pernambucano Luiz Lins.

Em cartaz:

ExPele (2020)?Um corpo travesty dialoga com o território da caatinga, explorando temas de desejo, amor, violência e coragem. ExPele se constrói como um ato de expelir palavras e sentimentos, despindo-se das amarras sociais heteropatriarcais.

(des)construção (2021)?Uma poesia visual que se passa em um agreste futurista, onde uma corpa travesty encontra sua força no ato de carregar pedras, guiada por entidades encantadas e ancestrais.

Lamento de Força Travesti (2021)?Um bando de travestis cria seu próprio reduto em um agreste futurista, evocando suas ancestralidades e celebrando suas existências enquanto sonham com o futuro.

Nordeste Futurista (2022)?Um objeto desconhecido conecta-se com Vó Mera, revelando uma nova dimensão do Nordeste, onde o passado e o futuro se entrelaçam em um cenário de resistência e identidade.

Serviço

Cineclube Casa Zero

Quando: Domingo (25), a partir das 16h

Onde: Casa Zero (Rua do Bom Jesus, 237, 1º andar)

Quanto: Gratuito