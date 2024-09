HORÓSCOPO 26.08: Você vai dar um show de confiança e criatividade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (26), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você começa a semana com habilidade para se comunicar. Mas nem tudo é perfeito e falar demais, pode trazer problemas. Faça um esforço extra para ter foco,

porque aos poucos o astral melhora, e fica mais fácil cuidar das tarefas. O amor ganha um astral mais descontraído. Cor: GOIABA Palpites: 46, 30, 01



TOURO - A Lua se muda para Gêmeos nesta madrugada e você começa a semana com ótimas energias para cuidar das finanças. No trabalho, vai sobrar pique para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. No amor, o ciúme pode causar atritos. Cor: CINZA Palpites: 58, 14, 41



GÊMEOS - Com a Lua iluminando o seu signo, você vai contar com uma dose extra de ânimo para correr atrás dos seus interesses. Só não vale querer tudo do seu jeito, porque há risco de atritos se não souber ceder em algumas coisas. No amor, prepare suas armas para seduzir! Cor: VERMELHO Palpites: 12, 10, 01



CÂNCER - A Lua entra em seu inferno astral, e seu pique pode cair. Mas sua intuição fica mais afiada, e vai saber as intenções dos outros sem fazer esforço! Mantenha distância dos fofoqueiros e redobre a atenção com a comunicação, porque o risco de mal–entendido não será pequeno. Fortaleça os laços no amor. Cor: CREME Palpites: 50, 41, 59



LEÃO - Você vai dar um show de confiança e criatividade para ir atrás dos seus objetivos! Mas é melhor ter cuidado, porque o risco de sair no prejuízo é grande. Ainda bem que as coisas se ajeitam, e aí, as amizades ganham destaque. O amor conta com mais sintonia! Cor: ROSA Palpites: 47, 20, 02



VIRGEM - Sua ambição ganha um reforço da Lua e você vai mergulhar no trabalho com muito foco para terminar as tarefas rapidinho. Talvez não seja tão fácil se entender com os outros, mas pegar leve nas críticas pode ser o caminho para melhorar essas relações. No amor, não vale a pena ficar implicando demais. Cor: LILÁS Palpites: 41, 53, 50



LIBRA - Pode ser um desafio manter o foco, e você terá que se esforçar: dê uma volta, tome um café, respire fundo e vai encarar o dia com ânimo renovado! Ainda bem que o astral melhora e o seu jeito curioso vai ajudar a manter o foco nas tarefas de rotina. O astral fica mais descontraído no amor. Cor: LILÁS Palpites: 49, 32, 05



ESCORPIÃO - Não será tão fácil se entender com os outros, mas pegue leve para não transformar algo sem importância em uma briga séria. Por outro lado, você conta com muita disposição para fazer mudanças e deixar tudo do seu jeito. No amor, sua seducência vai arrebentar! Cor: SALMÃO Palpites: 45, 19, 16



SAGITÁRIO - A Lua se muda para Gêmeos e coloca as relações em foco. Aproveite a sua habilidade de lidar com as pessoas! Mas nem tudo são flores, e é melhor não baixar a guarda nem confiar demais nos outros. O amor conta com boas energias, mas cobranças podem pintar. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 31, 04, 51



CAPRICÓRNIO - Pode ter boas novas envolvendo dinheiro, mas saiba que essa grana vai depender diretamente do seu esforço. Mas talvez tenha que redobrar o foco para dar conta de todo o serviço, então, cuidado pra não se distrair com facilidade. O amor talvez fique em segundo plano. Cor: PRETO Palpites: 32, 04, 60



AQUÁRIO - As estrelas avisam que há risco real oficial de brigar no amor. O jeito é usar e abusar do seu charme para voltar às boas. No trabalho, criatividade e habilidade para lidar com as pessoas serão seus maiores trunfos. A sorte vai sorrir para o seu lado e vale fazer uma fezinha. Cor: BEGE Palpites: 44, 50, 08



PEIXES - A Lua destaca seu lado caseiro, então aposta na sua determinação para cuidar das tarefas mais chatas e deixar tudo em ordem. E será preciso diplomacia para não arrumar confusão com a família, por isso, pegue mais leve. No amor, controle o ciúme. Cor: AZUL Palpites: 02, 61, 47