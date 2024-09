Orações para o Dia de São Bartolomeu: 5 preces para pedir proteção e bênçãos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 24 de agosto, os cristãos celebram o Dia de São Bartolomeu, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo.

Também conhecido como Natanael em algumas passagens do Novo Testamento, ele foi um fiel seguidor de Cristo e desempenhou um papel significativo na difusão do evangelho, levando a mensagem de Jesus a regiões distantes, como a Índia e a Armênia, segundo algumas tradições.

A vida de São Bartolomeu é marcada pela dedicação ao propósito divino e por sua força diante das adversidades.

Sua história é frequentemente associada a milagres e à difusão da fé cristã em comunidades além das fronteiras conhecidas.

No Dia de São Bartolomeu, os fiéis são convidados a refletir sobre o exemplo deixado por esse apóstolo, buscando inspiração para aplicar os ensinamentos de Jesus em suas próprias vidas.

Em muitas comunidades, a data é celebrada com orações especiais, que ressaltam a devoção a São Bartolomeu e a busca por graças e proteção.

A seguir, confira cinco orações poderosas que podem ser feitas no Dia de São Bartolomeu para agradecer, pedir proteção e fortalecer a paz interior.

5 orações de São Bartolomeu

1. Oração para prosperidade



São Bartolomeu, vós que sois o Senhor do Vento. Vós que fazeis a varri dela sobre a Terra fria. Vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras, com a força de vossa ventania. São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestades. São Bartolomeu que comandais os ciclones, rasgando com o poder de vossa força, devastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho. Reduzindo os destroços por onde passar a varrida de vossas forças. Atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretensioso.

Vós, São Bartolomeu, fostes o escolhido por Deus para abalar e castigar os locais que, por natureza, devem mostrar com mais força a presença de Deus. Pois o homem, na sua infinita ignorância, a cada dia que passa, de Deus se esquece e passa a se considerar um deus sobre esta Terra fria. São Bartolomeu, foste escolhido para mostrar ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos e quando o homem ignora por completo a Sua presença.

Vós, São Bartolomeu, sois a entidade incumbida de mostrar a ira do Rei do Mundo e como sois conhecido nos 4 cantos da Terra comandando os tufões e furacões. É que vos peço que carregueis no vosso vento, todo o mal, todo o embaraço, toda a amarração e a falsidade dos meus inimigos. Hoje por esta noite e amanhã por todo o dia. Assim seja. Amém!

2. Oração para conquistar uma graça



Glorioso São Bartolomeu, modelo sublime de virtude e puro frasco das graças do Senhor! Proteja este seu servo que humildemente se ajoelha aos seus pés e implora que tenha a bondade de pedir por mim junto ao trono do Senhor. São Bartolomeu use todos os recursos para me proteger dos perigos que diariamente me rodeiam! Lance seu escudo protetor em minha volta e me proteja do meu egoísmo e de minha indiferença a Deus e ao meu vizinho.

São Bartolomeu, me inspire em imitá-lo em todas as minhas ações. Derrame em mim suas graças para que eu possa servir e ver a Cristo nos outros e trabalhar para a Vossa maior glória. Graciosamente obtenha de Deus os favores e as graças que eu muito necessito, nas minhas misérias e aflições da vida.

Eu aqui invoco sua poderosa intercessão, confiante na esperança de que ouvirás minhas orações e que obtenha para mim essa especial graça e favor que eu reclamo de seu poder e bondade fraternal, e com toda a minha alma imploro que me conceda a graça (mencionar aqui a graça desejada). Ainda a graça da salvação de minha alma e para que eu viva e morra como filho de Deus, alcançando a doçura do Vosso amor e a eterna felicidade. Amém!