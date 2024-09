Pessoas de terreiro recebem formação audiovisual em projeto no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí recebe o terceiro Ciclo de Formação do Projeto Terreirada em Cena, com inscrições gratuitas até o dia 30 de agosto

O Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí - Patrimônio Vivo de Pernambuco, localizado em Paulista, no Grande Recife, receberá o terceiro ciclo de formação do Projeto Terreirada em Cena. As aulas têm como foco o ensino do audiovisual para pessoas de terreiro do Estado. As inscrições são gratuitas e acontecem via formulário online, com a oferta de 20 vagas, com produção da fotógrafa recifense Uenni.

As aulas trazem uma abordagem técnica e emancipatória, incentivando a criação de produtos audiovisuais com uma visão crítica, que traduzam o universo sócio identitário dos povos de terreiros, além de incentivar a criação de novos profissionais do setor audiovisual de Pernambuco.

A formação conta com 44 horas e as aulas práticas acontecem nos dias 6, 7, 8, 14 e 15 de Setembro, das 8h às 17h, sempre das 8h às 17h. O terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí fica localizado na Rua Orobó, 257, Paratibe - Paulista. Podem participar crianças, a partir de 8 anos de idade acompanhadas do seu responsável, e adultos de todas as idades.

Troca de conhecimento

Durante as aulas, os participantes aprenderão sobre a linguagem e estética do audiovisual, somados aos processos de produção e captação de curtas-metragens utilizando celulares e dispositivos móveis. A troca de conhecimentos e os exercícios praticados permitirão aos participantes, explorar todo o potencial do audiovisual, oferecendo autonomia na produção e realização de curtas-metragens que salvaguardam a memória e identidades de comunidades religiosas de Matriz Afro-indígenas.

O projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Sobre o Ilê Axé Orixalá Talabí

Terreiro de Tradição Nagô fundado em 26 de Janeiro do ano de 1991 por Maria da Solidade Sousa França - Mãe Dada de Oxalá (Talabi Deyin) e Aguinaldo Barbosa de França - Painho de Xangô (Obá Dodê). Atua como espaço de preservação da cultura e religiosidade afro-indígena brasileira.

Em 2015 recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial dos Povos e Comunidade de Matriz Africanas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em 2021 foi declarado com Patrimônio Histórico e Cultural de origem Africana e Afro-indígena brasileira e em 2023 como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

SERVIÇO - Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí recebe o terceiro Ciclo de Formação do Projeto Terreirada em Cena

Inscrições: Até 30 de Agosto

Quando: 6, 7, 8, 14 e 15 de Setembro

Onde: Ilê Axé Orixalá Talabí (Orobó, 257, Paratibe, Paulista)

Link de Inscrição: https://ggle.io/6r9d