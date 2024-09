Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dia do Psicólogo

O psicólogo atua como um guia, um ouvinte atento e um facilitador de transformações, auxiliando os pacientes a explorarem e compreenderem profundamente a si mesmos.

Em celebração ao Dia do Psicólogo, comemorado nesta terça-feira, 27 de agosto, reunimos algumas frases e pensamentos célebres para você expressar o orgulho pela profissão, homenagear esses dedicados profissionais da psicologia, ou simplesmente se inspirar com essas reflexões profundas.

Dia do Psicólogo: veja frases para exaltar os heróis da saúde mental



Psicólogos têm apreço por pessoas necessitadas. Dedicamos nossas vidas para entender, reabilitar e proteger todo aquele que de nós precisar. Parabéns a todos nós psicólogos!

Psicólogos são profissionais da vertigem. Mergulham na escuridão e nas sombras do paciente. Seguem pelas almas a sua volta. Parabéns pelo seu dia!

Feliz dia do psicólogo! O nosso muito obrigado a quem domina a arte de ouvir, compreender e auxiliar o outro a suavizar as próprias dores e dilemas!

Bom dia! Os psicólogos nos mostram como é importante refletir sobre o que somos e como reagimos diante de uma situação. Agradeça o seu terapeuta pelas mudanças em tua vida. 27 de Agosto, dia psicólogo!

Bom dia, hoje é dia dos psicólogos! Parabéns a todos os profissionais dessa linda profissão, que possamos sempre atuar com ética e responsabilidade social, pautando nossas práticas em conhecimentos científicos. Que possamos sempre estar disponíveis para o outro, seja qual for a área de nossa atuação.

Ser psicólogo é ser correto, ético, sem deixar de ser humano, sem perder o elo com o infinito da humildade e do amor ao próximo. Não existe presente que compense, não existe palavra para agradecer como você ajuda a viver bem. Feliz dia do psicólogo!

Ser psicólogo é ser o colo, o ombro amigo, o abraço, o lenço. É dar ouvido a dor que outro nunca pôde compartilhar com ninguém. Feliz dia!

Feliz dia do psicólogo! A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas boas palavras.

Quando começamos uma terapia aprendemos que reclamar é parte do ser humano, porém é através de ações que vamos conquistar o que desejamos. Obrigado aos psicólogos que tanto nos ajudam!

Quando nosso comportamento é reforçado positivamente, nós dizemos que gostamos do que estamos fazendo; dizemos que estamos felizes. É assim que me sinto nessa profissão. 27 de agosto, dia do Psicólogo!