Oasis confirma retorno e anuncia turnê em 2025; veja datas e locais

O Oasis, banda britânica conhecida por seus sucessos atemporais como "Wonderwall" e "Dont Look Back in Anger", confirmou na madrugada desta terça-feira (27), que se reunirá para uma turnê de retorno em 2025. O anúncio marca o fim de um hiato de 15 anos e, consequentemente, a longa rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Em uma publicação nas redes sociais, a banda anunciou que os ingressos para as 14 datas disponíveis estarão à venda às 9h do próximo sábado.

Quando começa a turnê do Oasis?

A turnê começará em 4 e 5 de julho de 2025 em Cardiff, País de Gales, antes de passar para quatro datas em Manchester, quatro no estádio Wembley de Londres, duas em Edimburgo e duas em Dublin, onde a turnê terminará em 17 de agosto. "É isso. Isso está acontecendo", diz a postagem que acompanha um vídeo com momentos da banda.

Histórico

A banda se separou em 2009 após muitos anos de brigas internas, com Noel Gallagher deixando oficialmente o grupo pouco antes de uma apresentação em um festival perto de Paris. Mesmo antes da dissolução, os irmãos tinham um relacionamento antagônico havia muito tempo e, segundo consta, não se falaram por anos após o término. Com informações de Associated Press.

Separação do Oasis

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009. A briga nos bastidores abriu 15 anos de uma guerra fria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo de "britpop".

Um conflito que foi encerrado nesta terça-feira (27), com o anúncio do retorno aos palcos em 2025."Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. E em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo", recordou Olivier Nuc, repórter musical do jornal francês Le Figaro.

oasis ok ok - FÃS DO OASIS GANHARAM UMA NOVA MÚSICA E UMA NOVA BRIGA ENTRE OS IRMÃOS - Creating Records/Divulgação

"Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar", contou.

A briga entre Liam e Noel começara no camarim. No meio do desentendimento, quebraram uma guitarra que em 2022 seria leiloada por 385 mil euros (R$ 2,1 milhões na cotação da época). Salomon Hazot, um dos diretores pelo festival, sobe imediatamente ao palco com o microfone na mão para fazer um dos anúncios mais surreais da história do rock.