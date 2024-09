Poeta negro Solano Trindade tem trajetória contada em peça no Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Peça do Coletivo Preto integra a programação da Ocupação Espaço O Poste, no Recife, resgatando história de pernambucano que morreu esquecido

Nascido em 24 de julho de 1908, no bairro de São José, coração do Centro do Recife, Francisco Solano Trindade segue sendo um exemplo da contribuição negra para a literatura brasileira. Com produções artísticas antirascistas e que exaltam a cultura afrodescendente, colaborou com a imprensa negra e apoiou espetáculos ligados à cultura popular.

Com quatro livros publicados, além de obras póstumas e antologias, morreu esquecido, em 1974, no interior de São Paulo. O trabalho de reavivar a memória de Trindade tem crescido nos últimos anos, e ganhou mais um episódio com o espetáculo "Negra Palavra - Solano Trindade", realizado pela Coletivo Preto e pela Companhia de Teatro Íntimo, do Rio de Janeiro (RJ).

Com plateias lotadas no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte, a peça chega pela primeira vez ao Recife, berço do artista, recuperando o seu legado para novas gerações e afastando-o do apagamento histórico. As sessões ocorrem nesta sexta-feira (30) e sábado (31), às 19h, no Espaço O Poste, no bairro da Boa Vista, na programação da Ocupação Espaço O Poste. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda no Sympla.

Diretor fala em 'sonho realizado'

"Trazer o espetáculo para a terra natal de Solano Trindade, graças a Fundação Palmares, é o ápice de um sonho coletivo. O Complexo Negra Palavra (junção do Coletivo Preto com a Companhia de Teatro Íntimo) é um grupo de teatro e pesquisa antirracista que se inspira não só nas palavras do Poeta, como também na sua dedicação e persistência", diz o diretor Renato Farias.



"Já estamos na cidade há alguns dias e foram tantos afetos, encontros e abraços que aprofundamos a certeza de que Solano é e será sempre o nosso farol. E isso tem a ver com o que ocorre dentro e fora da cena.

Temos muito a agradecer e esperamos que essa seja apenas a nossa primeira visita não só à capital, mas ao estado de Pernambuco."

Regate

Espetáculo 'Negra Palavra - Solano Trindade' - MARTA STAROSTA/DIVULGAÇÃO

"Negra Palavra - Solano Trindade" recupera a trajetória desde sua infância em Pernambuco, até seus anos de militância junto ao Movimento Negro Unificado (MNU) Brasil afora, entre as décadas de 1930 e 1960. Trindade era conhecido como "O Poeta do Povo", devido à sua luta pela paz e contra a opressão de negros e pobres.

O espetáculo passeia através da linha do tempo, mostrando diferentes cenas da vida do poeta através de imagens poéticas que costuram movimento cênico, performance, música e dança. O roteiro da peça foi feito todo a partir das poesias de Solano, que lançam reflexões sobre a fome, identidade racial, ancestralidade, e a vida do pobre e do trabalhador.

Ocupação

A apresentação integra a programação da Ocupação Espaço O Poste, ação cultural do Grupo O Poste Soluções Luminosas que leva apresentações culturais de diversas linguagens à sede do grupo, no bairro da Boa Vista. A iniciativa é realizada com incentivo do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos.

Espetáculo "Negra Palavra: Solano Trindade", com o Coletivo Preto e Companhia de Teatro Íntimo (Rio de Janeiro/RJ)

Quando: Sexta-feira (30) e sábado (31), às 19h

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do evento e antecipadamente pelo Sympla