RESUMO DAS NOVELAS, 29/8: Anna, Manu e Isadora pegam o celular de Lavínia, em A Caverna Encantada

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Don Gerardo consegue falar com Ramón e confirma que Fulgêncio é o assassino de Gabino, por isso se dispõe a testemunhar a favor de Adelia. Alma garante à Dra. Josefina que só poderá ficar tranquila quando Leonardo se comprometer a estar com ela. Ángela informa à mãe que, ao sair da prisão, pretende voltar para Real del Mar. Samanta deixa Álvaro trancado em seu quarto. Dom Gerardo dá uma excelente notícia para Ángela. Samanta e Mirta se encontram com Benjamín para encontrar uma forma de “silenciar” Ramón e não testemunhar a favor de Adela. Darío sabe que não é homem para Clarita por isso se recusa a casar com ela. Samanta dá um tapa em Ángela ao saber que Álvaro lhe pediu o divórcio, por sua vez, ele procura Ángela e garante que está sozinho.

(20h45) A Caverna Encantada

Anna, Manu e Isadora pegam o celular de Lavínia – a única que descumpre a regra e usa o aparelho no colégio – para pedir delivery dos doces do Lolipopus. Lavínia corre atrás do celular que as rivais pegaram. Thomas se mostra muito proativo no trabalho, com medo de ser demitido. Uma grande tempestade causa um apagão no bairro. Goma Behr vai até a Rosa dos Ventos para pegar velas emprestadas. Goma mostra para Anna uma foto dos antigos moradores do colégio, e a menina descobre que, antes do Rosa dos Ventos, a residência era dos avós paternos, onde Paulo cresceu. Anna comenta com as amigas sobre a fotografia e acha que o colégio pertence ao pai dela; Isadora interfere, dizendo que a família pode ter vendido a residência na época. Anna quer saber mais sobre o colégio.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Isaque se mostra tenso com a aproximação do rei. Débora tem uma conversa franca com Najla. Ismael entrega um veneno poderoso a Bachir. Betuel tenta assediar Zilpa, mas se dá mal. O rei olha, sedutor, para Rebeca. Hanna fica horrorizada com o pedido de Bachir. Lúcifer aparece no caminho de Esaú.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota. Quintilha pressiona Primo Cícero sobre suas supostas terras na propriedade dos Leonel. Nastácio decide aceitar o dinheiro da herança de Zefa Leonel e propõe a Quinota comprar sua parte no restaurante de Caridade. Blanchette promete ajudar Guilherme Tell com as mulheres. Nivalda e Sabá Bodó visitam o Rancho Fundo. Zé Beltino convida Dracena para ver Dona Castorina. Deodora e Blandina selam sua parceria. Dracena pede demissão a Corina Castelo. Esperança manipula Fé. Sabá Bodó insinua que a divisão das terras dos Leonel deve ser refeita e Seu Tico Leonel o enfrenta.

(19h40) Família é Tudo

Jéssica tenta disfarçar sua reação diante de Electra. Wilson não aceita ajudar Brenda a impedir Paulina de contar a verdade para Tom. Tom tenta explicar sobre sua cirurgia para Laurinha. Chantal pensa em testar a fidelidade de Júpiter e comenta com Guto. Ubaiara/Youssef entrega para Leda e Marieta os objetos que usarão para expulsar Jules do apartamento. Sheila e Andrômeda viram notícia em um programa de televisão. Furtado marca um encontro com Catarina. Luca decide fazer uma sessão de fotos com Maya e acaba se encantando por ela. Hans se preocupa ao ver a carta recebida por Jéssica. Vênus estranha o jeito como Tom fala com ela.

(21h20) Renascer

José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio. Lilith tenta obter informações sobre seu pai por meio de Norberto. José Inocêncio concorda em dar suporte financeiro a Mariana para recomeçar sua vida após a festa do Bumba. Egídio prepara a arma que planeja usar contra José Inocêncio. Teca fica apavorada com o tom de ameaça de Mariana. Teca cria um elo com o Bumba ao fazer contato visual com ele. Eliana e Egídio se casam. Inácia se preocupa com Teca.