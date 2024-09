Festival cultural do Consórcio Nordeste chega a Pernambuco. Confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Cena Nordeste Festival, ação do Consórcio Nordeste em parceria com as secretarias de Cultura dos nove estados da região, aportará em Pernambuco neste sábado (31) e domingo (1º), no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.



A programação é gratuita, com mais de 50 atividades e atrações, como Gerlane Lops, Quadrilha Junina Raio de Sol e Gabi do Carmo, além de ações como Feira na Laje; arena gastronômica Pernambuco Bom de Mesa; e o Fórum Nordeste de Produção Cultural.

O evento contará ainda com apresentações circenses e teatrais, desfile de moda, exibições de filmes, imersões culturais, lançamento de livro infantil, entre outras atividades.

Sábado

EQUIPAMENTO CULTURAL Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda - JAN RIBEIRO/SECULT-PE FUNDARPE

No sábado (31), o evento começará com o Fórum de Produção Cultural e uma vivência circense, seguidos por programação com intervenção de graffiti e diversas exposições.

O Mercado Criativo de Pernambuco e a Loja de Artesanato estarão disponíveis o dia todo, enquanto atividades como a Mostra Audiovisual e o Desfile Performático da MAPE adicionam um toque especial à agenda. As atrações irão se estender até a noite com shows e apresentações culturais.

Domingo

Já no domingo (1º), o Cena Nordeste em Pernambuco terá programação com ativações culturais dos demais estados do Nordeste, considerando que cada um trará uma atração representativa das suas tradições.

Na grade: o Ceará apresenta uma Mostra Audiovisual e uma sessão de bate-papo; Alagoas oferecerá o Espetáculo "CHEIA", de Joelma Ferreira; Sergipe trará a apresentação de cultura popular "Samba de Pareia"; o Piauí exibirá o show da Banda de Pop Validuaté; a Bahia apresentará uma intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro; a Paraíba mostrará o espetáculo "Brincando de ser Brincante" com a Trupe Família Los Iranzi; e o Rio Grande do Norte encerrará com um show de forró pé de serra do Fuxico de Feira.

Mais edições

O Cena Nordeste começou a ser planejado e articulado em 2023 pela Câmara Temática da Cultura da entidade. Em toda a região, os encontros são voltados para o intercâmbio cultural, para a promoção da produção popular, a formação de plateia da região e o incentivo à economia criativa. Neste ano, o festival começou pela Paraíba e já passou por Alagoas, Maranhão e Piauí.

Confira a programação do Cena Nordeste Festival

Sábado (31)

9h às 12h - Fórum Nordeste de Produção Cultural: Empreendedorismo Cultural - Teatro Fernando Santa Cruz.



9h às 11h - Imersão Territórios Culturais - Mercado Eufrásio Barbosa.



9h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa.



10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do mezanino.



10h às 20h - Mercado Criativo de Pernambuco (ADEPE) - Sala Janete Costa.

10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato.



10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom"- Palco do Hall de Entrada.



12h às 20h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa" com SEBRAE e Instituto César Santos (ADEPE) - Boxes.



13h às 20h - Feira na Laje - Sala Janete Costa.



14h às 15h45 - Mostra audiovisual (CE) e sessão de bate-papo - Teatro Fernando Santa Cruz.



15h30 - Lançamento do Livro infantil Conversa Frutífera e sessão de bate para com os autores - Editora CEPE - Hall da Livraria da CEPE



17h - MAPE - Moda Autoral de Pernambuco homenageia Naná Vasconcelos - CCMEB.



17h - Aula-show com a chef Vânia Elihimas - Sala Janete Costa.



17h30 - Espetáculo "CHEIA" de Joelma Ferreira (AL) - Teatro Fernando Santa Cruz.



18h - Solenidade de abertura - Palco do Hall de Entrada.



18h30 - Gerlane Lops - Palco do Hall de Entrada.



19h - Quadrilha Junina Raio de Sol- Palco do Hall de Entrada.



20h - Gabi do Carmo (Afronambuco) - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes:

9h às 12h - Intervenção Literária - Livros Livres - Mercado Eufrásio Barbosa.



9h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria.



9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco - Espaço CEPE.



10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada.



10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada .



10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB.



13h às 20h - Operação DETRAN “Prevenção segundos que salvam vidas” - Em frente ao MEB.



14h às 17h - Escambo Literário - Hall da entrada principal.

Domingo (1º)

09h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa.



10h - Exposição e oficina artística do projeto Galeria Reciclada Cepe - Hall da Livraria da CEPE.



10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do Mezanin



10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato.



10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom" - Palco do Hall de Entrada.



11h - Espetáculo "Brincando de ser Brincante" com a Trupe Família Los Iranzi (PB) - Hall do Teatro Fernando Santa Cruz.



12h às 21h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa - Boxes.



13h às 20h - Feira na Laje.



14h - Orquestra do Maestro Óseas e Cia. de Dança Adriana do Frevo - Palco do Hall de Entrada.



14h - Aula-show com chef Raphael Diniz - Sala Janete Costa.



14h30 às 16h30 - Imersão Territórios Culturais - Ponto de Encontro Mercado Eufrásio Barbosa.

15h - Apresentação de cultura popular "Samba de Pareia" (SE) - Palco do Hall de Entrada.



15h - Apresentação de cultura popular "Samba de Pareia" (SE) - Palco do Hall de Entrada. 15h30 - Aula-show com Chef Heleno Junior - Sala Janete Costa.



16h - Maracatu Encanto do Pina - Palco Hall de Entrada.



17h - Aula-show com a chef Amanda Escobar - Sala Janete Costa.



17h - Espetáculo de teatro "Ensaio sobre a memória" com a Pequena Companhia de Teatro (MA) - Teatro Fernando Santa Cruz.



18h - Show da Fuxico de Feira (RN) - Palco do Hall de Entrada.



19h - Show da Validuaté - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes



9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco.



10h às 12h - Intervenção Literária - Livros livres - Mercado Eufrásio Barbosa.



10h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria.



10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada.



10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada.



10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB.



13h às 20h - Operação DETRAN "Prevenção segundos que salvam vidas" - Em frente ao MEB.



14h às 17h - Escambo Literário - Hall de entrada

SERVIÇO

Cena Nordeste Festival

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, S/N - Varadouro, Olinda)

Quando: 31 de agosto e 1º de setembro, das 9h às 22h.

Quanto: Gratuita