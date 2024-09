Festival Pernambuco Meu País chega ao encerramento em Buíque, com Psirico, Dudu Nobre e mais; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Pernambuco Meu País 2024 aporta em sua etapa final, no município de Buíque, no Agreste, neste fim de semana, da sexta-feira (30 de agosto) a domingo (1º de setembro). São 15 polos descentralizados com mais de 80 atrações divididas entre diversas linguagens artísticas.



Entre as atrações estão nomes como Dudu Nobre, Sem Compromisso, Samba Raízes de Arcoverde, Babado Novo, Adilson Ramos, Edilza Aires, Gangga Barreto, Caninana no Forró, Rogerinho, Beto Hortis, Mevinha Queiroga, Seresteiros do Vale, Café Preto, Zé Brown, Agda, Ednardo Dali, Trio Clóvis Pereira, Duo Siqueira Lima, Quinteto de Bandolins, Cláudio Rabeca, Mestre Alberone Rabequeiro, Nailson Vieira, Poli e Forró Casa Amarela.

Adilson Ramos - MORGANA NARJARA/DIVULGAÃ?Ã?O Psirico - DIVULGAÇÃO Dudu Nobre - RODRIGO TORRES/DIVULGAÇÃO

Essas atrações estão divididas entre o palco Pernambuco Meu País e nos três polos descentralizados País da Música, na Praça Major França - inclusive com um dedicado especialmente à música instrumental, na Paróquia de São Félix de Cantalice - e no Vale do Catimbau.

Comemoração em Buíque



Depois de haver passado por Taquaritinga do Norte, Bezerros, Gravatá, Pesqueira, Caruaru, Triunfo e Arcoverde, o Festival Pernambuco Meu País chega ao Planalto da Borborema, também conhecido como a Chapada Pernambucana, exatamente no ano em que Buíque completa 170 anos de criação (ainda como vila) e 120 anos de sua elevação à condição de cidade.

Mais polos

Nesta edição, o País das Culturas Populares e o País Matrizes Forró, representados por nomes expressivos da região, como Banda de Pífano Santa Luzia (Arcoverde), Bacamarteiros Mandacaru de Abreu e Lima, Marcos do Pífano (Caruaru), Batalhão 21 Bacamarteiros São Caetano, Banda de Pife E Zabumba São Sebastião Oito Baixos (Arcoverde) e Grupo de Bacamarteiros Batalhão 33 (Tacaimbó), recebem a plateia no Mercado Público, no bairro Guanumbi.

Mais shows de Culturas Populares, da já famosa Zuzuada, acontecem na Praça Major França. Lá apresentam-se Samba de Coco Fulô do Barro (Arcoverde), Cavalo Marinho Boi da Luz (Olinda), Orquestra de Frevo Clube Central Isaias Lima, Adeilto Oliveira & Zé Carlos do Pajeú (Tabira-Garanhuns), Ciranda de Pontezinha, Afoxé Alafin Oyó (Olinda), Cavalo Marinho Sertão a Fora (Arcoverde), A Cocada (Olinda), Afoxé Ará Omim (Recife) e Mano de Baé (Tracunhaém).

Os populares cortejos das manifestações têm hora certa de partirem para o polo Pernambuco Meu País. Todos os dias, a partir das 18h, desfilam grupos como Maracatu Nação Cambinda Estrela (Recife), Tribo Indígena Tapirapé (Recife), Maracatu Piaba de Ouro (Olinda), Boi Estrelinha (Tacaimbó), Cia. Brasil por Dança Adriana do Frevo (Olinda), Troça Carnavalesca Mista Morena Tropicana (Olinda) e Urso Imperial (Arcoverde).

Mais linguagens

A programação em Buíque conta ainda com atrações nos polos País das Conexões Urbanas (teatro e dança), também na supracitada Praça Major França; País do Circo, no anfiteatro do mesmo logradouro; País das Conexões Visuais (artes visuais e fotografia), na Secretaria Paroquial São Félix Cantalice; País do Cinema, com seis mostras na Escola Técnica Estadual Jornalista Cyl Galindo; País das Artes Cênicas (oficinas de dança); e País da Literatura, na Biblioteca Municipal Graciliano Ramos.