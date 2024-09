Festival gratuito no Grande Recife terá Xand Avião, Mari Fernandez, Raphaela Santos e mais; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Xand Avião, Mari Fernandez, Henry Freitas, Raphaela Santos, Priscila Senna e Felipe Amorim estão entre as atrações do festival gratuito IgaraFest 2024, realizado no município de Igarassu, no Grande Recife. Mais de 100 mil pessoas são esperadas no festival, que acontece no Sitío Histórico da cidade, segundo a Prefeitura.

Programação

A programação do festival se inicia na quarta-feira, 26 de setembro, com apresentações de Xand Avião, Helton Lima e Marcelo Bragato.

Na sexta-feira, 27 de setembro, o palco será ocupado por Priscila Senna, Raphaela Santos e Letícia Bastos.

O sábado, 28 de setembro, contará com performances de Felipe Amorim, Os Neiffs e Tuca Barros.

Para encerrar, no domingo, 29 de setembro, o festival trará shows de Henry Freitas, Mari Fernandez e Mano Vaqueiro.

Celebração em Igarassu

O Igarassu Fest 2024 promete quatro dias de intensa celebração musical e deve atrair grandes públicos em um ambiente festivo e animado. O evento marca não apenas a celebração dos 489 anos de fundação do município de Igarassu, mas também as festividades em honra aos santos Cosme e Damião, padroeiros da cidade.