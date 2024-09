Horóscopo 01/09: As estrelas deixam o astral mais leve

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

A Lua segue com força em seu paraíso astral e promete que o domingão tem tudo para correr numa boa. Além disso, você pode até ter algumas ideias inspiradas ou encontrar novos passatempos para se divertir na companhia dos amigos. No amor, pegue leve com a possessividade. Cor: VERDE Palpites: 06, 59, 14

TOURO

Vai ser divertido curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e ficar no seu cantinho para descansar. Busque mais informações sobre qualquer tema que desperte seu interesse e troque ideias com pessoas próximas. No amor, não dê espaço para o ciúme, tá? Cor: VERMELHO Palpites: 45, 18, 52

GÊMEOS

As estrelas deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Mas não deixe passar nenhuma oportunidade de reunir os amigos, dar um rolê por aí e respirar ar puro, ok? No amor, o diálogo segue em alta, mas cuidado com assuntos espinhosos. Cor: MARROM Palpites: 44, 51, 17

CÂNCER

O dia começa recheado de boas energias para lidar com dinheiro, e pode até topar com uma oportunidade única de encher o bolso. Mas se um amigo pedir dinheiro emprestado, saia de fininho pra não ter problema. No amor, Plutão joga contra seus interesses e pode bagunçar sua vida amorosa. Cor: BRANCO Palpites: 47, 27, 20

LEÃO

Domingou, Leão, e se depender das estrelas, tudo indica que vai contar com uma reserva extra de energia hoje! Criatividade e simpatia são seus trunfos para se divertir com os amigos. Mas a saúde pode exigir um pouco mais de atenção da sua parte, ok? No amor, cuidado com as críticas. Cor: AMARELO Palpites: 39, 21, 37

VIRGEM

Sua intuição vai estar tinindo, e você pode descobrir um segredo, enxergar algo que estavam escondendo de você ou aprender mais sobre si. Se puder, tire um tempo para meditar, assim o domingo tem tudo para ser mais agradável. No amor, é melhor controlar a impaciência. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 60, 42, 33

LIBRA

Você vai dar um show de diplomacia e de boa vontade na hora de lidar com os amigos e até com as pessoas em geral. Aproveite esse astral descontraído para se encontrar com as pessoas queridas e dar boas risadas! As estrelas prometem um clima leve e descontraído no amor. Cor: PRETO Palpites: 19, 18, 36

ESCORPIÃO

Com a sua popularidade em alta, pode chover convites para sair e ampliar sua rede de contatos, o que tem tudo para ser positivo. Mas nem tudo é perfeito e você precisa ter cautela extra na hora de falar, assim dá pra evitar mal–entendidos à noite. No amor, cuidado com cobranças. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 60, 44

SAGITÁRIO

O céu promete descontração hoje, sinal de que você pode fazer contatos interessantes e estabelecer boas relações com gente de fora. Mas a dica das estrelas é redobrar o cuidado com a saúde e com as finanças, que precisam de atenção extra. O amor fica mais descontraído. Cor: CINZA Palpites: 42, 08, 17

CAPRICÓRNIO

Se depender das estrelas, você vai encarar tudo com mais dedicação e seriedade neste domingo. Aproveite para fazer mudanças, rever assuntos que não ficaram bem–resolvidos e tomar decisões que vinha adiando há algum tempo. A sensualidade apimenta o amor. Cor: AZUL Palpites: 11, 07, 02

AQUÁRIO

Domingou, e você tem tudo para se divertir e buscar companhia em todos os momentos, o que ajuda a movimentar a sua vida social! Agarre qualquer oportunidade de sair por aí com os amigos, planejar uma viagem... Vale tudo para driblar a mesmice! No amor, cuidado com o ciúme. Cor: ROSA Palpites: 60, 51, 15

PEIXES

Apesar do dia de folga, talvez seja preciso cuidar de alguns assuntos do dia a dia que vinha adiando. A saúde precisa de mais cuidado da sua parte também, então nada de sair por aí exagerando na hora de se divertir. No amor, será preciso lidar com alguns assuntos de rotina. Cor: LILÁS Palpites: 34, 52, 38