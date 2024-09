HORÓSCOPO, 3/9: Assuntos envolvendo dinheiro ganham destaque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Com vários astros trocando farpas hoje, vai ser preciso cautela. A melhor opção é agir com cuidado e escolher melhor as palavras para interagir com os outros. A saúde também precisa de atenção: ouça o seu corpo! O amor fica protegido. Cor: CEREJA Palpites: 52, 34, 10

TOURO

O astral fica truncado e você vai ter que apelar para o seu charme se quiser que as coisas corram bem. Há sinal de alguns desafios ao lidar com dinheiro, por isso, não baixe a guarda, tá? No amor, pegue leve no ciúme e nas cobranças. Cor: CREME Palpites: 41, 08, 35

GÊMEOS

Os riscos de atrito são bem altos. A dica é redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de rotina. O astral também pode pesar com a família, por isso, tente diminuir as cobranças. No amor, pegue leve no ciúme e não fique remexendo no passado. Cor: AMARELO Palpites: 27, 45, 03

CÂNCER

Há sinal de tensão no céu nesta terça e a comunicação fica um pouco instável, por isso, escolha bem as palavras e não dê bobeira. Estudos ou viagens também pedem uma cautela extra, porque o risco de ter problemas é real oficial. O diálogo no amor também precisa de diplomacia. Cor: VIOLETA Palpites: 57, 48, 09

LEÃO

Assuntos envolvendo dinheiro ganham destaque. Pena que você pode ter alguns imprevistos, ou até perder o seu rico dinheiro, se não tiver cuidado. Também há sinal de tensão nas amizades, com direito a briga e até prejuízo se emprestar dinheiro para um amigo. No amor, o ciúme vai ser seu maior desafio. Cor: PRETO Palpites: 24, 51, 08

VIRGEM

O dia começa tenso, e há sinal de muitos desafios, especialmente nas relações. Cuidado para não bater de frente com os outros. A boa notícia é que, se focar nas tarefas que dependem das suas habilidades, dá pra ter uma manhã produtiva. No amor, deixe as cobranças de lado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 26, 15

LIBRA

Você vai ter que redobrar a dedicação se quiser cuidar de algumas tarefas ou serviços que ficaram pendentes. E preste atenção no seu sexto sentido para não deixar nada ao acaso e confira os detalhes, tá? No amor, deixe as diferenças de lado, por mais difícil que seja. Cor: CINZA Palpites: 09, 54, 36

ESCORPIÃO

O dia começa tenso e é melhor manter a calma para não se envolver em confusão por causa de bobagem, inclusive com quem ama. No trabalho, seu desafio será fazer a sua parte e não esperar demais dos outros. No amor, cuidado pra não agir no calor do momento. Cor: LILÁS Palpites: 53, 15, 32

SAGITÁRIO

Você começa o dia com muitos sonhos e projetos ambiciosos, mas é melhor pisar no freio e não atropelar as pessoas ao seu redor. Talvez precise de um esforço para deixar as coisas em ordem, botar o serviço em dia, ajustar seus planos... No amor, diminua as cobranças e críticas. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 31, 13, 50

CAPRICÓRNIO

Manter o foco será um desafio, ainda mais com o risco de falar mais do que deve ou cometer uma gafe. Pode ser uma boa ideia gastar o excesso de energia em exercícios físicos, mas respeite os seus limites, porque a saúde precisa de atenção, ok? O amor fica mais leve. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 40, 04

AQUÁRIO

Pode pintar briga feia envolvendo dinheiro ou ciúme. Se não quiser que isso se transforme em um problemão, respire fundo e esfrie a cabeça. Há boas chances de lidar com isso com astúcia se prestar atenção ao seu sexto sentido. No amor, você vai precisar de paciência. Cor: AZUL Palpites: 54, 18, 48

PEIXES

As relações seguem em destaque nesta terça, mas também reservam desafios em alguns momentos. Pela manhã, pode pintar briga ou discussão em família, ainda mais se você quiser fazer tudo do seu jeito. Caso pinte algum problema, apele para a diplomacia. No amor, cuidado com a ciumeira. Cor: MAGENTA Palpites: 25, 19, 52