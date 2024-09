RESUMO DAS NOVELAS, 3/9: Anna diz a Lavínia que não é feiticeira, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro tem certeza de que Darío só jogou com Clarita, mas ele reitera que depois da decisão que tomou não tem vontade de viver. Ángela descobre que Leonardo é filho de Julio Vallejo. Leonardo exige que Samanta lhe entregue a carta que tem em seu poder. Álvaro reclama com Samanta pelo que ela fez com ele e avisa para ela não se envolver novamente com Ángela. Fedra coloca Mirta em seu lugar garantindo que ela já conhece seu passado. Santiago não quer deixar Clarita sozinha, mas ela o chama de “traidor”. Alma oferece a Ángela dinheiro para construir sua clínica e não volte de Real del Mar. Álvaro a aconselha a aceitar o dinheiro.

(20h45) A Caverna Encantada

Anna diz a Lavínia que não é feiticeira e que estava apenas zombando dela. Lavínia espia uma conversa entre Norma e Elisa e descobre que Paulo morreu. Lavínia revela a Anna a notícia da morte de seu pai e desaparece do colégio. Norma fica brava com Pilar por Anna ter descoberto sobre o através de uma aluna. Moleza mostra a Nina e Isadora que sabe falar e pede ajuda para encontrar a Anna.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Amir faz revelações sobre o passado de Lia. Esaú cai na armadilha de Lúcifer. Hanna se surpreende com a atitude do rei e desiste de pôr o plano de Bachir em prática. O rei Abimeleque descobre o relacionamento entre Isaque e Rebeca. Bachir questiona Hanna. Isaque e Rebeca são levados até o rei. Zilpa se surpreende ao ver o estado em que está Betuel.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Seu Tico Leonel reage contra a proposta de Ariosto, mas Zefa Leonel afirma que irá pensar. Dona Castorina garante a Blandina que continuará trabalhando. Quinota despista Blandina, que fica intrigada. Os Leonel discutem por conta da proposta de Ariosto e Deodora. Tia Salete se emociona com sua nova loja e Dracena a admira. Quinota se revolta contra a proposta de Ariosto e confronta o empresário. Vespertino oferece conselhos de investimento a Aldenor. Artur desabafa seu sofrimento com Marcelo Gouveia. Blandina pede que Tobias Aldonço demita Dona Castorina. Zé Beltino beija Dracena. Sabá Bodó anuncia a Artur e Marcelo Gouveia que a Gruta Azul está interditada, por reivindicação das terras de Primo Cícero.

(19h40) Família é Tudo

Léo tenta convencer Vênus a desistir de sua investigação. Tom sente forte dores de cabeça durante a conversa com Ramón, e chama por Maya. Andrômeda e Chicão se preocupam ao ver o Casarão no programa de TV. Brenda se desespera ao saber, por Léo, que Vênus falou com Ramón. Tom conta o que descobriu sobre o pai para Maya. Ubaiara confessa a Sheila seus sentimentos por Leda. Chantal arma com uma modelo, e Guto fica contrariado. Tom decide adiar sua operação. Manu executa o plano de Electra contra Jéssica. Nanda, Leda e Lulu revelam para Vênus que Ramón ameaçou Pedro. Brenda se apavora quando Léo decide denunciar Ramón à polícia.



(21h30) Renascer

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.