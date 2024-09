Jornalista pernambucano lança livro sobre direção de fotografia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O que faz uma cena gravada para determinado filme ser muito boa? É apenas resultado de um roteiro bem escrito ou a forma como este roteiro foi gravado? Qual a diferença entre plano geral e plano médio? Estas são apenas algumas das perguntas que devem ser feitas antes das gravações de qualquer produto audiovisual começarem, de um curta com um minuto de duração feito de forma amadora até uma produção milionária de Hollywood.

O diretor de fotografia é o responsável por responder todos os tópicos que vão auxiliar no processo de filmagem. É este profissional do cinema que é responsável pela concepção fotográfica dos filmes. Ele vai trabalhar para que a narrativa presente no roteiro seja transformada em imagens por meio de escolhas estilísticas que vão ser essenciais para a dramatização da obra.

Foi pensando nesta importância que o jornalista e pesquisador audiovisual pernambucano Filipe Falcão passou dois anos desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado cujo resultado se transformou no livro Introdução à Direção de Fotografia: Como Transformar o seu Roteiro em Filme.

Lançado pela Gênio Editorial, a obra vai ser lançada nesta quarta-feira (4), durante o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), que acontece na Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

De acordo com Filipe, a obra foi pensada tanto para estudantes de cinema como pessoas interessadas em produção audiovisual. A publicação tem texto de apresentação do diretor de fotografia Pedro Sotero (Aquarius e Bacurau) e prefácio escrito pelo professor e pesquisador Rodrigo Carreiro.

No universo editorial brasileiro, os livros-texto sobre cinema voltados para o ensino universitário são bastante escassos. Ao contrário de outras publicações sobre a sétima arte, como coletâneas de críticas, manuais técnicos, teses e dissertações adaptadas ou conjuntos de ensaios, que visam um público mais especializado, os livros-texto têm como objetivo principal o ensino em cursos de graduação.

A obra vai estar disponível para venda no site da Gênio Editorial. O endereço é www.genioeditorial.com.

MERGULHO NO PAPEL DO DIRETOR DE FOTOGRAFIA

O livro, estruturado em seis capítulos, oferece um mergulho no universo da direção de fotografia. O primeiro capítulo traça um breve histórico do ofício do cinema, desde as origens até os avanços tecnológicos mais recentes, contextualizando o leitor e apresentando os principais marcos e evoluções da área.

Em seguida, explora o papel do fotógrafo na produção audiovisual, detalhando suas responsabilidades durante o período de filmagem, além dos desafios enfrentados na busca por soluções criativas para as demandas do roteiro e da direção.

Os capítulos seguintes detalham os aspectos técnicos e criativos da direção de fotografia, como as diversas possibilidades de enquadramento, ângulos e movimentos de câmera, revelando como cada escolha contribui para a narrativa e a estética do filme.

Há ainda o detalhamento nos conceitos de iluminação, explorando as diferentes fontes de luz, suas características e efeitos, e como o diretor de fotografia pode manipulá-las para criar atmosferas, realçar personagens e objetos, e direcionar o olhar do espectador.

O livro também apresenta, no último capítulo, um estudo de caso detalhado sobre o uso do zoom nos filmes de Kleber Mendonça Filho com depoimentos exclusivos do fotógrafo Pedro Sotero. Essa análise aprofundada revela como o zoom, um recurso muitas vezes subestimado, pode ser utilizado de forma criativa e expressiva para gerar impacto emocional, enfatizar detalhes e criar transições dinâmicas entre cenas.