Lollapalooza Brasil 2025: Confira programação completa e preços de ingressos

O festival Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (3), as atrações a edição de 2025. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool são os headliners do evento, realizado em São Paulo

O festival é nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos. A venda de ingressos para o festival teve início em 20 de agosto. Veja ingressos no final da matéria.

Outros nomes conhecidos são Jão, Foster The People, Benson Boone, Sepultura (em sua turnê de despedida) e Caribou. Serão cerca de 70 atrações no total.

Atrações inéditas

Dentre os 70 nomes, dezesseis deles se apresentarão pela primeira vez no Brasil: Olivia Rodrigo, Tate McRae, Tool, Girl in Red, The Marías, Neill Frances, Michael Kiwanuka, Artemas, Parcels, Fontaines D.C., Barry Can't Swim, Teddy Swims, Nessa Barrett, Inhaler, Benson Boone, Wave to Earth.

Mais pop-rock e indie

Ao contrário de edições anteriores, a edição deste ano foca mais no pop rock e nas diversas vertentes da música indie, deixando menos espaço para o rap e para misturas mais inovadoras de estilos.

Programação de 2025 do Lollapalooza - DIVULGAÇÃO

Entre as atrações brasileiras, destacam-se o Sepultura, que está em sua turnê de despedida; artistas solo em ascensão como Drik Barbosa, Marina Peralta e Jão; além de bandas já conhecidas no circuito de festivais brasileiros, como Terno Rei, Jovem Dionísio e Dead Fish.

A parte eletrônica e dançante do line-up continua forte, como em anos anteriores. Os destaques incluem o duo de produtores Tropkillaz, o DJ superstar russo Zedd, a belga Charlotte de Witte e o holandês San Holo.

Ingressos do Lollapalooza 2025

Os ingressos para os três dias de Lollapalooza 2025 já estão a venda pelo site da Ticketmaster. O Lolla Pass custa R$ 2.250,00 a inteira e R$ 1.125 a meia-entrada.

Essa é a segunda edição em que o evento é administrado pela Rock World, produtora do Rock in Rio e do The Town.

Lolla Pass

L2 - Inteira R$ 2.490,00

L2 - Meia-Entrada R$ 1.245,00

L2 - Entrada Social R$ 1.389,50

Lolla Comfort Pass By Bradesco

L2 - Inteira R$ 4.360,00

L2 - Meia-Entrada R$ 2.180,00

L2 - Entrada Social R$ 2.418,00

Lolla Lounge Pass by Vivo

L2 - Inteira R$ 4.850,00

L2 - Meia-Entrada R$ 3.605,00

L2 - Entrada Social R$ 3.749,50