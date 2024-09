RESUMO DAS NOVELAS, 4/9: João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Nélida informa a Leonardo que os estudos psiquiátricos de Alma foram falsificados, por isso ele não hesita em reclamar com a esposa que confessa que fez de tudo para afastá-lo de Ángela e que Álvaro aceitou ser cúmplice. Jerónimo pede ajuda a Félix para matar Ramón, ele aceita a proposta e não hesita em atirar na única testemunha que Adela tem. Ramón é levado às pressas para o hospital. Dom Gerardo pede que seu nome seja mudado para evitar outro ataque. O inspetor García chega à casa de Samanta com um mandado de busca para poder procurar a carta que ela esconde. Ela explica que o documento foi deixado para trás porque não dizia nada de importante.

(20h45) A Caverna Encantada

André ajuda Anna a se esconder na toca dos Luíses, um local proibido para meninas. Anna aparece para Tonico e afirma que quer fugir do colégio para sempre. Com angústia no peito, Tonico decide revelar que Paulo era dono do Rosa dos Ventos, e portanto, Anna é a herdeira. Anna tem fé que o pai esteja vivo. Norma encontra documento que menciona que, na ausência de um testamento, ela se torna proprietária do colégio. Lavínia é expulsa dos quartos das meninas; Anna explica que o que Lavínia fez não foi legal, mas pede que ela volte cômodo. Pilar e Gabriel observam Anna dormindo e ficam preocupados com o futuro dela. Nina conta para Benjamin que Moleza sabe falar.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Rebeca e Isaque se explicam para o rei. Yarin dá à luz Bila. Lia se abre com Zilpa sobre Betuel. Seis meses depois, Rebeca e Isaque comemoram a abundante plantação. Envenenado por Lúcifer, o rei Abimeleque toma uma atitude inesperada contra Isaque. Labão se surpreende com o destino de Betuel. Lia se assusta com a revelação feita por Yarin. Chaim enfrenta Bachir. Abimeleque pede para ter uma conversa com Isaque.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Artur teme que Zefa Leonel perca sua posse sobre a Gruta Azul. Zefa Leonel é firme com Quinota. Blandina ameaça Tobias Aldonço, que se recusa a demitir Dona Castorina. Marcelo Gouveia sonda as intenções de Sabá Bodó e Nivalda ao embargar a Gruta Azul. Nastácio confessa a Caridade que sempre quis estar perto dela. Artur comunica a Quinota que a Gruta Azul foi interditada. Fé afirma a Padre Zezo que Quintilha se uniu a Primo Cícero por interesse na Gruta Azul. Juquinha propõe estudar com Seu Tico Leonel. Padre Zezo questiona Zefa Leonel sobre a suposta rusga com Primo Cícero por conta das terras. Para impedir Dona Castorina de se cansar, Blandina faxina o quarto de hotel. Marcelo Gouveia faz uma proposta a Nivalda. Zefa Leonel confronta Primo Cícero. Artur se espanta ao ver Blandina limpando seu quarto.

(19h40) Família é Tudo

Brenda implora que Léo não denuncie Ramón. Vênus fica chocada com a revelação de suas ex-madrastas. Wilson percebe o encantamento de Luca por Maya. Brenda revela a Léo que Ramón não foi o responsável pela morte de Pedro e Joana. Gina seduz Hans. Jéssica é presa em uma loja, e Manu filma toda a ação. Electra mostra o vídeo da prisão de Jéssica para Roger. Chantal leva Priscila ao restaurante da Galeria para testar a fidelidade de Júpiter. Edgar procura Frida na gravadora. Mila enfrenta Hans para impedir o vilão de atacar Furtado. Brenda diz a Ramón que Vênus o denunciou à polícia.

(21h30) Renascer

Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.