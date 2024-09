Sofia Freire é a única pernambucana confirmada no Lollapalooza Brasil 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora e compositora pernambucana Sofia Freire está entre as atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No festival, a artista apresentará seu terceiro álbum, "Ponta da Língua", lançado em março deste ano.

O álbum que marca uma nova fase na carreira da artista, sendo eleito um dos 25 melhores discos de 2024 pela APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte.

Com nove faixas, o disco foi inteiramente composto, produzido e gravado por Sofia e é uma obra introspectiva que mistura dark pop e sons experimentais. As faixas exploram temas como crise existencial, regeneração pessoal e amadurecimento.

No disco, a artista utiliza sintetizadores para criar uma atmosfera envolvente, enquanto suas letras revelam a busca por expressão e entendimento pessoal. Cada faixa convida o ouvinte a uma viagem sonora e emocional, conectando elementos do universo e da introspecção humana.

Carreira

Natural de Recife, Sofia Freire é cantora, compositora e tecladista. Em 2015, lançou seu primeiro álbum, "Garimpo", que trazia poesias de diversos poetas, incluindo sua irmã Clarice Freire e Felipe S, da banda Mombojó, musicadas por Sofia. O álbum, produzido por ela ao lado de Homero Basílio, China e Chiquinho Moreira, misturava música eletrônica e piano erudito.

Em 2017, ela venceu o prêmio Natura Musical, que possibilitou a produção de seu segundo álbum, "Romã". Esse disco também explorou poesias musicadas, desta vez escritas por mulheres, e foi bem recebido pela crítica. Desde então, Sofia tem se destacado na cena musical independente brasileira, participando de importantes festivais e colaborando com artistas renomados, como Gilberto Gil e Alessandra Leão.

Lollapalooza

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool são os headliners do evento, realizado em São Paulo. A venda de ingressos para o festival teve início em 20 de agosto. Veja ingressos no final da matéria.

Outros nomes conhecidos são Jão, Foster The People, Benson Boone, Sepultura (em sua turnê de despedida) e Caribou. Serão cerca de 70 atrações no total.